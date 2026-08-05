Ekonomický kalendár: Americké makrodáta a výsledky veľkých technologických spoločností 🔎

Stredajší kalendár je nabitý kľúčovými makroekonomickými údajmi z USA a výsledkami významných amerických spoločností.
Najväčší vplyv na trhy budú mať pravdepodobne report zamestnanosti ADP, index ISM v službách a štvrťročné oznámenie amerického ministerstva financií o refinancovaní dlhu, ktoré predstaví plán vládnych pôžičiek a spätných odkupov dlhopisov. Na Wall Street sa investori zamerajú na výsledky spoločností Walt Disney, Eli Lilly, Uber a AppLovin.
Makroekonomický kalendár
- O 14:15 bude zverejnený americký report zamestnanosti ADP. Konsenzus očakáva nárast zamestnanosti v súkromnom sektore o 70–75 tisíc pracovných miest oproti 98 tisícom v predchádzajúcom mesiaci.
- O 16:00 bude zverejnený americký index ISM v službách spolu so subindexmi zaplatených cien a zamestnanosti. Hlavný index sa očakáva na úrovni 54,5 bodu.
- O 16:30 zverejní agentúra EIA týždenné údaje o zásobách ropy v USA. Neskôr počas dňa sú naplánované aj vystúpenia predstaviteliek Fedu Lisy Cookovej a Mary Dalyovej.
- Skôr počas seansy budú zverejnené konečné hodnoty indexov PMI v službách za eurozónu a Spojené kráľovstvo. Reserve Bank of India medzitým ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny na 5,25 %.
Americké spoločnosti
- Walt Disney zverejní výsledky za 3. fiškálny štvrťrok 2026. Investori sa zamerajú na výkonnosť streamovacieho biznisu a tržby z tematických parkov.
- Eli Lilly predstaví výsledky za 2. štvrťrok. Trh bude pozorne sledovať predaj liekov zo segmentu GLP-1 a plány spoločnosti na rozširovanie výrobných kapacít.
- Uber zverejní výsledky za 2. štvrťrok, vrátane údajov o raste hrubého objemu rezervácií v segmentoch Mobility a Delivery.
- AppLovin predstaví výsledky svojej reklamnej platformy využívajúcej umelú inteligenciu.
- Výsledky zverejnia aj Western Digital a SanDisk, ktoré ponúknu pohľad na dopyt po pamätiach NAND a výdavky AI dátových centier.
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