Ranné zhrnutie (05.08.2026)

- Irán uviedol, že jeho dohoda s Ománom o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu sa môže oneskoriť, pokiaľ budú pokračovať hrozby zo strany USA. Predchádzajúce správy pritom naznačovali, že oznámenie dohody by mohlo prísť už v stredu. Trhy však naďalej očakávajú, že sa podarí dosiahnuť aspoň dočasnú dohodu.
- Medzitým Donald Trump uviedol, že rokovania postupujú dobre a že by sa Hormuzský prieliv mohol čoskoro opäť otvoriť. Zároveň varoval Irán pred tvrdou vojenskou reakciou, ak rokovania zlyhajú.
- Podľa dostupných informácií sú USA, Irán a Omán blízko uzavretia 60-dňovej dohody, ktorá sa bude týkať lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv a obnovenia prímeria. Irán by získal väčšiu kontrolu nad lodnou dopravou než pred konfliktom, zatiaľ čo Omán by prevzal operačnú úlohu.
- Podľa anonymného izraelského predstaviteľa sa Donald Trump snaží uzavrieť dohodu s Iránom „za každú cenu“. Toto vyjadrenie naznačuje obavy, že Washington môže byť ochotný prijať podmienky výhodné pre Teherán, aby konflikt čo najrýchlejšie ukončil.
- Ceny ropy naďalej klesajú. Brent (OIL) dnes stráca 0,10 % na 78,30 USD za barel a WTI (OIL.WTI) oslabuje o 0,30 % na 74,90 USD za barel. Nižšie riziko narušenia dodávok energií zároveň znížilo krátkodobé inflačné očakávania. Trh však zostáva citlivý na prípadné oneskorenie dohody alebo nové geopolitické napätie.
- Zlato rastie o 1,90 % na 4 190 USD za trójsku uncu, keďže pokles cien ropy zmiernil inflačné obavy a znížil očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky Fedu. Lepší výhlaď pre energetický trh by mohol viesť k nižším výnosom dlhopisov a slabšiemu americkému doláru, čo podporuje drahé kovy.
- Miera nezamestnanosti na Novom Zélande vzrástla na najvyššiu úroveň za 11 rokov, čo vytvára tlak na novozélandský dolár. Ostatné časti reportu však boli priaznivejšie – zamestnanosť vzrástla mierne viac, než sa očakávalo. Celkovo dáta poukazujú na ochladzovanie trhu práce, čo môže zmierniť inflačné obavy RBNZ.
- Bank of Japan schválila júnové zvýšenie úrokových sadzieb na 1,0 % pomerom hlasov 7:1. Centrálni bankári dospeli k záveru, že riziká vyššej inflácie prevažujú nad negatívnymi dôsledkami konfliktu na Blízkom východe pre hospodársky rast. Rozhodnutie podporil silný rast miezd, rastúce inflačné očakávania a rýchly prenos vyšších cien ropy do ekonomiky. BOJ zároveň potvrdila plán ukončiť ďalšie obmedzovanie nákupov JGB od apríla 2027.
- Prezident Fedu v Kansas City Jeff Schmid uviedol, že inflácia zostáva príliš vysoká a menová politika by mala byť reštriktívnejšia. Dodal tiež, že investície súvisiace s AI prispievajú k inflačným tlakom.
- Čínsky RatingDog Services PMI v júli klesol na 50,4 z predchádzajúcich 54,1, výrazne pod trhovým konsenzom.
- Austrálsky Services PMI vzrástol v júli na 53,6, čo predstavuje najvyššiu úroveň za šesť mesiacov. Nové objednávky sa vrátili k rastu, zamestnanosť sa zvýšila a zlepšila sa podnikateľská dôvera.
- AMD prekonalo očakávania analytikov v oblasti tržieb, zisku aj prevádzkového zisku. Aj výhlaď tržieb na tretí štvrťrok bol lepší než konsenzus, čo potvrdzuje pokračujúci silný dopyt. Investorom to však nestačilo a akcie v poobchodnej fáze oslabili o 8,80 %.
- SpaceX vykázal za druhý štvrťrok tržby vo výške 7,8 mld. USD, čo predstavuje medziročný rast o 92 % a prekonanie očakávaní. Prevádzková strata v AI segmente bola výrazne nižšia, než sa očakávalo, a očistená EBITDA výrazne prekonala konsenzus. Hlavným motorom rastu zostala služba Starlink. Napriek silným výsledkom akcie v poobchodnej fáze stratili viac než 7 %.
🎥 Ranný komentár: S&P prekonalo 7 700, výsledky SpaceX, AMD a ďalší pokles na rope
Denné zhrnutie: Nasdaq 100 rastie o 3,2 % – Je býčí trh späť? (04.08.2026)
📈 US Open: S&P 500 na historickom maxime – Hormuzský prieliv blízko otvorenia, Palantir +25 %
Platina rastie o 6 % podporená zlepšením nálady na trhu kovov a zastavením ťažby v Implats 📈
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