Ekonomický kalendár: Colné rokovania s USA v centre pozornosti, trhy v Spojenom kráľovstve zatvorené (26.05.2025)

Po piatkovom kroku Donalda Trumpa zostanú v najbližších hodinách v centre pozornosti trhov obchodné rokovania medzi EÚ a USA.

V priebehu noci boli 50 % clá na všetok tovar EÚ odložené až do ukončenia oficiálnych obchodných rokovaní (t. j. do 9. júla). Prípadné komentáre Európskej komisie, Bieleho domu alebo prezidentky ECB Christine Lagardeovej by však mohli počas dnešnej seansy zvýšiť volatilitu, najmä na menových trhoch.

Napriek tomu sa očakáva, že aktivita na trhu zostane obmedzená vzhľadom na nedostatok zverejnených makroekonomických údajov a bankové prázdniny v USA a Spojenom kráľovstve.

Ekonomický kalendár na dnes:

08:30 , Švajčiarsko - údaje o zamestnanosti:

Úroveň zamestnanosti (1. štvrťrok): predchádzajúca hodnota 5,534 mil;

15:30 , Nemecko - Prejav predsedu nemeckej centrálnej banky Nagela

16:30 , eurozóna - vystúpenie prezidentky ECB Lagardeovej