Ekonomický kalendár: Deň plný kľúčových údajov a prejavov politikov (21.11.2025)

Dnešný deň bude na finančných trhoch mimoriadne rušný, keďže hospodársky kalendár je nabitý kľúčovými informáciami a udalosťami. Trhy dostanú predbežné údaje z najdôležitejších európskych ekonomík vrátane indexov PMI vo výrobe aj v službách, ktoré naznačia tempo hospodárskej aktivity v celom regióne. V Spojených štátoch budú tiež zverejnené významné publikácie vrátane správy Michiganskej univerzity o spotrebiteľskom sentimente. Okrem toho môžu mať na menové a akciové trhy výrazný vplyv prejavy kľúčových politických predstaviteľov vrátane zástupcov Fed-u, ECB a SNB. V tento deň môže každý ukazovateľ a každé vyhlásenie vyvolať reakcie trhu, preto je nevyhnutné udalosti pozorne sledovať.
Dnešný hospodársky kalendár
08:00 – Spojené kráľovstvo
Maloobchodné tržby - október: skutočnosť -1,1 % m/m (prognóza 0,0 %, predchádzajúca 0,7 %)
Maloobchodné tržby - október: skutočnosť 0,2 % r/r (predchádzajúce 1 %)
08:45 – Francúzsko
Index podnikateľskej dôvery - november: prognóza 100 (predchádzajúca 101)
09:00 – Eurozóna
Prejav člena Výkonnej rady ECB Luisa de Guindosa
09:15 – Francúzsko
Predbežný PMI vo výrobnom sektore - november: prognóza 49 (predchádzajúca 48,8)
Predbežný PMI v službách - november: prognóza 48,5 (predchádzajúcich 48)
09:30 – Nemecko
Predbežný PMI vo výrobnom sektore - november: prognóza 49,8 (predchádzajúca 49,6)
Predbežný PMI v službách - november: prognóza 54 (predchádzajúca 54,6)
09:30 – Eurozóna
Prejav prezidentky ECB Christine Lagardeovej
10:00 – Poľsko
Ekonomický sentiment - november
10:00 – Eurozóna
Predbežný PMI vo výrobnom sektore - november: prognóza 50,1 (predchádzajúcich 50)
Predbežný PMI v službách - november: prognóza 52,9 (predchádzajúcich 53)
10:30 – Spojené kráľovstvo
Predbežný PMI vo výrobnom sektore - november: prognóza 49,3 (predchádzajúca 49,7)
Predbežný PMI v službách - november: prognóza 52 (predchádzajúca 52,3)
13:30 – USA
Prejav prezidenta newyorského Fedu Johna Williamsa
13:40 – Švajčiarsko
Prejav prezidenta SNB Martina Schlegela
14:00 – Nemecko
Prejav prezidenta Bundesbank Joachima Nagela
14:30 – Kanada
Maloobchodné tržby - september: prognóza -0,7 % m/m (predchádzajúca 1 %)
Maloobchodné tržby bez áut - september: prognóza -0,6 % m/m (predchádzajúca 0,7 %)
Index cien nových domov - október: prognóza 0,0 % (predchádzajúca -0,2 %)
14:30 – USA
Prejav člena Rady guvernérov Fedu Michaela S. Barra
14:45 – USA
Prejav člena Rady guvernérov Fedu Philipa Jeffersona
15:00 – USA
Prejav prezidentky dallaského Fedu Lorie Loganovej
15:45 – USA
Predbežný PMI vo výrobnom sektore - november: prognóza 52 (predchádzajúca 52,5)
Predbežný PMI v službách - november: prognóza 54,6 (predchádzajúca 54,8)
16:00 – USA
Správa Michiganskej univerzity - november:
- Index spotrebiteľského sentimentu: prognóza 50,3 (predchádzajúca 53,6)
- Krátkodobé inflačné očakávania: prognóza 4,7 (predchádzajúca 4,6)
- Dlhodobé inflačné očakávania: prognóza 3,6 (predchádzajúca 3,9)
19:00 – USA
Počet vrtných súprav - týždenný: 418 (predchádzajúca 417)
