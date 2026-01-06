BREAKING: EURUSD bez výraznej reakcie; rast služieb v USA v decembri spomalil pre slabší dopyt 📌

15:45, Spojené štáty – PMI dáta za december
-
S&P Global PMI služieb: skutočnosť 52,5; očakávanie 52,9; predchádzajúce 54,1
-
S&P Global Kompozitné PMI: skutočnosť 52,7; očakávanie 53,0; predchádzajúce 54,2
Sektor služieb v USA pokračoval v decembri v expanzii, no tempo rastu výrazne spomalilo v dôsledku slabnúceho dopytu a rastúcich nákladových tlakov, uvádza najnovší S&P Global Services PMI. Hlavný index klesol na 52,5 z 54,1, čo je najpomalší rast za posledných osem mesiacov.
Nové objednávky vzrástli len mierne – najslabší prírastok za 20 mesiacov – v prostredí zúžených rozpočtov klientov, politickej neistoty a problémov súvisiacich s clami. Exportné objednávky sa prepadli najprudšie od mája a zamestnanosť stagnovala po prvý raz od februára, keďže firmy čelili tlaku na znižovanie nákladov a slabšiemu dopytu, hoci objem nedokončenej práce mierne stúpol.
Inflácia vstupných nákladov zrýchlila na sedemmesačné maximum, ťahaná clami, vyššími cenami od dodávateľov a rastom mzdových nákladov. To viedlo k zrýchlenému zvyšovaniu predajných cien.
Chris Williamson zo S&P Global upozornil, že údaje naznačujú „oslabovanie rastu dopytu“ a mäkší ekonomický výhľad na začiatku roka 2026, s rizikom pomalého rastu sprevádzaného pretrvávajúcou infláciou, aj keď mnohé firmy stále očakávajú zníženie sadzieb a politickú podporu v priebehu roka.
