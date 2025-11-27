Ekonomický kalendár: Deň vďakyvzdania v USA. Trhy čakajú na zápisnicu ECB (27.11.2025)

Dnes, na Deň vďakyvzdania v USA, zostanú americké trhy zatvorené, čo znamená, že v USA nebudú zverejnené žiadne dôležité údaje a likvidita na svetových finančných trhoch bude obmedzená. V tomto prostredí budú investori pozorne sledovať dianie v Európe a Kanade, kde sú naplánované kľúčové ukazovatele spotrebiteľského a ekonomického sentimentu. Hlavná pozornosť sa bude sústreďovať na zverejnenie zápisnice zo zasadnutia ECB, ktorá by mohla formovať očakávania trhu týkajúce sa budúcich rozhodnutí o úrokových sadzbách v eurozóne a následne ovplyvniť náladu globálnych investorov.
Dnešný kalendár:
Nórsko (09:00)
Miera nezamestnanosti s.a. za október: aktuálny údaj 4,5 % (predchádzajúci 4,8 %)
Švédsko (09:00)
Saldo zahraničného obchodu (SEK) za október: aktuálny údaj 1,5 mld.
Turecko (09:00)
Saldo zahraničného obchodu (USD) za október: aktuálny údaj -7,58 mld.
Nemecko (09:00)
Spotrebiteľská dôvera GfK za december: aktuálny údaj -23,2 (prognóza -23,2; predchádzajúca -24,1)
Švédsko (10:00)
Index spotrebiteľskej dôvery za november: predchádzajúca hodnota 96,8
Index dôvery v priemysle za november: predchádzajúca hodnota 100,2
Eurozóna (11:00)
Peňažná zásoba M3 (r/r) za október: (prognóza 2,8 %; predchádzajúca 2,8 %)
Eurozóna (12:00) - Ekonomický sentiment za november:
Index podnikateľskej nálady: predchádzajúca -0,46
Index ekonomického sentimentu: (prognóza 96,9; predchádzajúca 96,8)
Index spotrebiteľského sentimentu: (prognóza -14; predchádzajúca -14,2)
Index nálady výrobcov: (prognóza -8; predchádzajúca hodnota -8,2)
Index nálady v službách: (prognóza 4,4; predchádzajúca 4)
