Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 75 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
11:00 · 7. marca 2026

📈 Online trading konferencia 2026

Rok 2026 prináša na trhy nevídanú dynamiku – geopolitické napätie ovplyvňuje pohyby dolára, ceny zlata, komodít aj kryptomien, mení očakávania investorov a zvyšuje volatilitu na trhoch. Na konferencii sa preto pozrieme, ako tieto udalosti vplývajú na každodenné obchodovanie, investičné stratégie aj psychológiu rozhodovania traderov.

Online trading konferencia 2026 spája skúsených analytikov a traderov, ktorí reálne obchodujú a vedia, čo sa deje: Juraj Karpiš, Ondřej Hartman, Petr Plecháč, Jakub Kraľovanský, Marek Vaňha či Jiří Tyleček.

Vybrané témy, ktoré si rozhodne nenechajte ujsť:
Ako správne začať s tradingom v roku 2026 – Ondřej Hartman & Petr Plecháč
Investor ako trader a trader ako investor – Marek Vaňha & Ondřej Hartman
Udrží sa optimizmus v kryptomenách? – Jakub Kraľovanský, Marek Vaňha, Jiří Přibyl
Zlato a komodity: kam smerujú v roku 2026 – Jiří Tyleček, Juraj Karpiš, Petr Plecháč
Riadenie psychológie v tradingu – Michaela Vránová, Roman Dvořák
Technika, grafy a praktické stratégie – Patrik Klempár, Tomáš Vobořil
Biohacking pre úspešných traderov – Libor Mattuš, Ondřej Holoubek

Konferencia nie je len o teórii. Ponúka praktické tipy, pohľady z prvej ruky a stratégie, ktoré môžete okamžite využiť vo svojom obchodovaní.

📌 Živé vysielanie začína dnes o 13:00 – ak ste sa ešte neprihlásili, stále máte možnosť tak urobiť na nasledujúcom odkaze: https://vzdelavanie.xtb.com/online-trading-konferencia-2026
5. marca 2026, 13:36

Čína volí stratégiu pokoja uprostred globálnych otrasov 🌏
5. marca 2026, 9:40

Ranné zhrnutie (05.03.2026)
4. marca 2026, 17:34

Irán: Prehľad situácie a výhlaď
4. marca 2026, 17:19

US OPEN: Wall Street podporujú silné dáta a meniaci sa sentiment

