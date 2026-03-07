Rok 2026 prináša na trhy nevídanú dynamiku – geopolitické napätie ovplyvňuje pohyby dolára, ceny zlata, komodít aj kryptomien, mení očakávania investorov a zvyšuje volatilitu na trhoch. Na konferencii sa preto pozrieme, ako tieto udalosti vplývajú na každodenné obchodovanie, investičné stratégie aj psychológiu rozhodovania traderov.
Online trading konferencia 2026 spája skúsených analytikov a traderov, ktorí reálne obchodujú a vedia, čo sa deje: Juraj Karpiš, Ondřej Hartman, Petr Plecháč, Jakub Kraľovanský, Marek Vaňha či Jiří Tyleček.
Vybrané témy, ktoré si rozhodne nenechajte ujsť:
• Ako správne začať s tradingom v roku 2026 – Ondřej Hartman & Petr Plecháč
• Investor ako trader a trader ako investor – Marek Vaňha & Ondřej Hartman
• Udrží sa optimizmus v kryptomenách? – Jakub Kraľovanský, Marek Vaňha, Jiří Přibyl
• Zlato a komodity: kam smerujú v roku 2026 – Jiří Tyleček, Juraj Karpiš, Petr Plecháč
• Riadenie psychológie v tradingu – Michaela Vránová, Roman Dvořák
• Technika, grafy a praktické stratégie – Patrik Klempár, Tomáš Vobořil
• Biohacking pre úspešných traderov – Libor Mattuš, Ondřej Holoubek
Konferencia nie je len o teórii. Ponúka praktické tipy, pohľady z prvej ruky a stratégie, ktoré môžete okamžite využiť vo svojom obchodovaní.📌 Živé vysielanie začína dnes o 13:00 – ak ste sa ešte neprihlásili, stále máte možnosť tak urobiť na nasledujúcom odkaze: https://vzdelavanie.xtb.com/online-trading-konferencia-2026
Čína volí stratégiu pokoja uprostred globálnych otrasov 🌏
Ranné zhrnutie (05.03.2026)
Irán: Prehľad situácie a výhlaď
US OPEN: Wall Street podporujú silné dáta a meniaci sa sentiment
