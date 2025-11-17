Ekonomický kalendár: Inflácia z Kanady a HDP zo Švajčiarska 🔎

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne chudobný. Hlavnými správami budú správa o HDP zo Švajčiarska a údaje o inflácii CPI z Kanady.
Okrem toho môžu byť zaujímavé prejavy ďalších troch členov FOMC – Williamsa, Kashkariho a Wallera. Nedávne komentáre tvorcov politiky znížili očakávania zníženia sadzieb na najbližšom zasadnutí na súčasných 46 %. Ďalšie jastrabie poznámky by mohli tento trend udržať.
Ekonomický kalendár:
09:00, Švajčiarsko – Údaje o HDP:
- HDP (3. štvrťrok): predchádzajúca 0,1 % q/q;
11:00, Eurozóna – Ekonomické prognózy EÚ
15:30, Kanada – Údaje o inflácii za október:
- CPI: prognóza 2,4 % r/r; predchádzajúca hodnota 2,4 % r/r;
- CPI: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúca hodnota 0,1 % m/m;
- Jadrový CPI: predchádzajúca hodnota 2,8 % r/r;
- Jadrový CPI: predchádzajúca 0,2 % m/m;
- Stredný CPI: prognóza 3,1 % r/r; predchádzajúca 3,2 % r/r;
14:30, Spojené štáty – Index NY Empire State Manufacturing za november:
- prognóza 6,10; predchádzajúca 10,70;
Denné zhrnutie: Wall Street sa snaží o odraz 📈 Amazon a Microsoft pod tlakom Rothschild & Co Redburn
Komentáre T. Barkina z Fedu k americkej ekonomike 🗽EURUSD klesá na 1,157
BREAKING: Makrodáta z USA slabšie, než sa očakávalo 📌Objednávky mierne revidované nadol
Ekonomický kalendár: Pokojný utorok na trhoch, ale pozornosť púta USA (18.11.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.