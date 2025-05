Ekonomický kalendár: ISM v službách v tieni obchodných rokovaní (05.05.2025)

Vzhľadom na štátny sviatok na väčšine ázijských trhov a v Spojenom kráľovstve sa očakáva, že dnešná obchodná seansa sa bude niesť v znamení nízkej volatility. Do stredy, keď sa začne sezóna centrálnych bánk, zostanú v centre pozornosti obchodné rokovania a potenciálne dohody očakávané koncom tohto týždňa.

Na druhej strane, rokovania okolo z pohľadu trhov najdôležitejšej dohody s Čínou sa môžu spomaliť, keďže Donald Trump oznámil, že sa tento týždeň neplánuje stretnúť so Si Ťin-pchingom. To bude mať počas noci väčšiu váhu na čínske PMI, keďže čínska komunistická strana napriek rozvíjajúcemu sa obchodnému napätiu nezmenila svoje rastové ciele. Makroekonomický kalendár zostáva nevýrazný, takže do popredia sa dostanú údaje PMI a ISM za americký sektor služieb.

Ekonomický kalendár na dnes:

08:30 , Švajčiarsko - Údaje o inflácii za apríl:

CPI: skutočnosť 0,0 % m/m; prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúce 0,0 % m/m;

CPI: skutočnosť 0,0 % r/r; predchádzajúci 0,3 % r/r;

15:45 , Spojené štáty - Údaje o PMI za apríl:

S&P Global Services PMI: prognóza 51,4; predchádzajúca 54,4;

S&P Global Composite PMI: prognóza 51,2; predchádzajúca 53,5;

16:00 , Spojené štáty - Údaje ISM za apríl:

ISM nevýrobný PMI: prognóza 50,2; predchádzajúca 50,8;

ISM Non-Manufacturing New Orders: predchádzajúca hodnota 50,4;

ISM Non-Manufacturing Prices: predchádzajúca hodnota 60,9;

ISM nevýrobná podnikateľská aktivita: predchádzajúca 55,9;

16:00 , Spojené štáty - Údaje o zamestnanosti za apríl:

CB Index vývoja zamestnanosti: predchádzajúca 109,03;

16:00 , Spojené štáty - Údaje ISM za apríl:

ISM Zamestnanosť v nevýrobnom sektore: predchádzajúca hodnota 46,2;

17:00 , Nemecko - Prejav nemeckého prezidenta Buba Mauderera

19:00 , Spojené štáty - Aukcia 3-ročných dlhopisov:

predchádzajúce 3,784 %;

13:01 , Spojené kráľovstvo - Údaje o maloobchodných tržbách:

Maloobchodné tržby BRC: predchádzajúce 0,9 % r/r;

03:30 , Austrália - Schválené stavby za marec:

Predpoveď: 9,10 % medziročne; predchádzajúca hodnota 9,10 % medziročne;

03:30 , Austrália - Schválené stavby za marec: 9 % p.a:

Predpoveď: -1,7 % m/m; predchádzajúca -0,3 % m/m;

03:30 , Austrália - Schválenie súkromných domov za marec:

predchádzajúce 1,0 %;

03:45 , Čína - Údaje o PMI za apríl: