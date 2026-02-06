Ekonomický kalendár: Kanadský trh práce a index Michigan (06.02.2026)

Dnešný deň neprináša žiadne zásadné makroekonomické zverejnenia, čo trhom poskytuje krátku pauzu po intenzívnom začiatku týždňa. Investori sa zamerajú najmä na niekoľko kľúčových údajov. V Kanade bude zverejnená správa z trhu práce, v Spojených štátoch predbežný index University of Michigan a pozornosť sa bude venovať aj aktivite v ropnom sektore a údajom o spotrebiteľských úveroch. Tieto dáta môžu mierne ovplyvniť aktuálny trhový sentiment, celkovo sa však očakáva skôr pokojný deň.
Dnešný kalendár: (CET)
08:00 Nemecko – Zahraničný obchod (december)
- Obchodná bilancia: skutočnosť 17,1 mld. EUR (očakávanie 14,1; predchádzajúce 13,6)
- Exporty s.o. (m/m): skutočnosť 4 % (očakávanie 1 %; predchádzajúce 2,5 %)
- Importy s.o. (m/m): skutočnosť 1,4 % (očakávanie 0,2 %; predchádzajúce 0,7 %)
08:00 Nemecko – Priemyselná výroba (december)
- Produkcia s.o. (m/m): skutočnosť -1,9 % (očakávanie -0,3 %; predchádzajúce 0,2 %)
- Produkcia p.o.p.d. (r/r): skutočnosť -0,6 % (predchádzajúce 0,5 %)
08:00 Švédsko – Spotrebiteľská inflácia (január)
- CPI (m/m): skutočnosť 0,1 % (očakávanie 0,4 %; predchádzajúce 0,0 %)
- Jadrová CPI (r/r): skutočnosť 0,4 % (očakávanie 0,6 %; predchádzajúce 0,3 %)
08:00 Nórsko – Priemyselné spracovanie (m/m, december): skutočnosť -0,1 % (predchádzajúce 2 %)
08:30 Maďarsko – Priemyselná výroba (predbežná, december)
- Sezónne očistené (m/m): -2 %
- Neočištené (r/r): -5,4 %
- Očistené o počet pracovných dní (r/r): -5,4 %
08:45 Francúzsko – Zahraničná obchodná bilancia s.o. (EUR, december): -4,1 mld.
09:00 Švajčiarsko – Miera nezamestnanosti (január): 3 %
09:00 Česká republika – Priemyselná výroba (r/r, december): 3,2 %
09:00 Česká republika – Zahraničná obchodná bilancia (CZK, december): 10 mld.
09:00 Španielsko – Priemyselná výroba p.o.p.d. (r/r, december): 4,5 %
12:00 Čile – Inflácia CPI (m/m, január): 0,4 %
14:00 Poľsko – Zápisnica zo zasadnutia menového výboru (január)
14:30 Kanada – Trh práce (január)
- Miera nezamestnanosti: 6,8 %
- Zmena zamestnanosti: 7,1 tis.
- Zmena plných úväzkov: 50,2 tis.
- Zmena čiastočných úväzkov: -42 tis.
16:00 USA – Predbežná správa University of Michigan (február)
- Index: 55,2
- Krátkodobé inflačné očakávania: 4
- Dlhodobé inflačné očakávania: 3,3
16:00 Kanada – Ivey PMI s.o. (január): 49,9
18:00 USA – Prejav člena Fedu Philipa Jeffersona
19:00 USA – Počet aktívnych ropných vrtov (týždenne): 412
21:00 USA – Spotrebiteľský úver (USD, december): 8,5 mld.
🔵 Tlačová konferencia ECB (NAŽIVO)
ČNB vníma ochladzovanie inflačných tlakov. Tie sú však ťahané volatilnými cenami energií a silnou korunou
Priestor na znižovanie sadzieb ECB je obmedzený, hoci januárová inflácia vyšla pod 2 % inflačným cieľom
BREAKING: ECB ponecháva sadzby bez zmeny, v súlade s očakávaniami!💶
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.