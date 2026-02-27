Ekonomický kalendár: Európska inflácia a americký PPI v centre pozornosti

Dnes sú zverejňované dôležité makroekonomické údaje z Francúzska, Španielska, Nemecka, USA a Kanady. Pozornosť sa sústreďuje na infláciu a HDP. Tieto dáta poskytujú obraz o kondícii ekonomík, cenových a spotrebiteľských tlakoch a o zmenách ekonomických trendov v hlavných ekonomikách Európy a Severnej Ameriky.
Vo Francúzsku a Španielsku sa sledujú predbežné údaje o inflácii, ako aj ukazovatele PPI a HICP, ktoré odrážajú cenové tlaky v ekonomike. V Nemecku budú zverejnené dovozné ceny, spotrebiteľská inflácia a údaje z trhu práce. V USA sa investori a analytici zamerajú na výrobnú infláciu (PPI), indexy PMI a výdavky na stavebné investície. Kanada navyše zverejní kvartálne a mesačné údaje o HDP, ktoré naznačia tempo hospodárskeho rastu.
Dnešný makroekonomický kalendár:
08:00 Švédsko
Maloobchodné tržby n.s.a. (m/m) január (skutočnosť 0,1 %; predchádzajúce -0,6 %)
Maloobchodné tržby n.s.a. (r/r) január (skutočnosť 4,1 %; predchádzajúce 2,3 %)
08:00 Nemecko
Dovozné ceny (m/m) január (skutočnosť 1,1 %; očakávanie 0,6 %)
Dovozné ceny (r/r) január (skutočnosť -2,3 %; predchádzajúce -2,3 %)
08:00 Nórsko
Maloobchodné tržby bez áut s.a. (m/m) január (skutočnosť 1,1 %; predchádzajúce -0,7 %)
08:00 Švédsko
Zahraničná obchodná bilancia (SEK) január (skutočnosť 6,3 mld.; predchádzajúce 5,8 mld.)
08:00 Turecko
Miera nezamestnanosti január 8,1 %; predchádzajúce 7,8 %
08:30 Maďarsko
Výrobná inflácia január
PPI (m/m) január -0,4 %
PPI (r/r) január -3,4 %
08:30 Maďarsko
Miera nezamestnanosti január 4,4 %
08:45 Francúzsko
Spotrebiteľská inflácia predbežná
CPI (m/m) február (očakávanie 0,5 %; predchádzajúce -0,3 %)
HICP (m/m) február (očakávanie 0,5 %; predchádzajúce -0,4 %)
CPI (r/r) február (očakávanie 0,8 %; predchádzajúce 0,3 %)
HICP (r/r) február (očakávanie 0,7 %; predchádzajúce 0,4 %)
08:45 Francúzsko
Výrobná inflácia január
PPI (m/m) január (predchádzajúce 0,2 %)
PPI (r/r) január (predchádzajúce -2 %)
08:45 Francúzsko
HDP s.a. fin. (q/q) Q4 (očakávanie 0,2 %; predchádzajúce 0,5 %)
08:45 Francúzsko
Spotrebiteľské výdavky (m/m) január (0,3 %; predchádzajúce -0,6 %)
09:00 Španielsko
Spotrebiteľská inflácia predbežná
CPI (m/m) február (predchádzajúce -0,4 %)
HICP (m/m) február (predchádzajúce -0,8 %)
CPI (r/r) február (očakávanie 2,2 %; predchádzajúce 2,3 %)
HICP (r/r) február (očakávanie 2,3 %; predchádzajúce 2,4 %)
09:00 Švajčiarsko
Hrubý domáci produkt Q4
HDP s.a. (q/q) Q4 0,2 %; predchádzajúce -0,5 %
HDP n.s.a. (y/y) Q4 0,5 %
09:00 Poľsko
Ukazovateľ trhu práce podľa BIEC február 77,5
09:55 Nemecko
Miera nezamestnanosti s.a. február 6,3 %; predchádzajúce 6,3 %
13:00 Čile
Priemyselná produkcia (y/y) január 0,1 %
13:00 Čile
Miera nezamestnanosti január 8 %; predchádzajúce 8 %
14:00 Nemecko
Spotrebiteľská inflácia predbežná február
CPI (m/m) február 0,5 %; predchádzajúce 0,1 %
HICP (m/m) február 0,5 %; predchádzajúce -0,1 %
CPI (r/r) február 2 %; predchádzajúce 2,1 %
HICP (r/r) február 2,1 %; predchádzajúce 2,1 %
14:30 Kanada
Hrubý domáci produkt Q4
HDP (anualizovane) Q4 0,0 %; predchádzajúce 2,6 %
HDP (q/q) Q4 0,6 %
14:30 Kanada
Mesačné HDP (m/m) december 0,1 %; predchádzajúce 0,0 %
14:30 USA
Výrobná inflácia január
PPI (m/m) január 0,3 %; predchádzajúce 0,5 %
Jadrové PPI (m/m) január 0,3 %; predchádzajúce 0,7 %
PPI (r/r) január 2,6 %; predchádzajúce 3 %
Jadrové PPI (r/r) január 3 %; predchádzajúce 3,3 %
15:45 USA
Chicago PMI február 52,8; predchádzajúce 54
16:00 USA
Stavebné investície (m/m) november (predchádzajúce 0,5 %)
Stavebné investície (m/m) december (očakávanie 0,2 %)
19:00 USA
Počet ropných vrtov týždenne (očakávanie 406; predchádzajúce 409)
