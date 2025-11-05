Ekonomický kalendár: Kľúčové makroekonomické údaje z Európy a USA v centre pozornosti trhov (05.11.2025)

Dnešná seansa sa zameriava na dôležité makroekonomické údaje z Európy aj Spojených štátov, ktoré môžu udávať tón trhom pred ďalšími investičnými rozhodnutiami.
V Európe sa trhy zameriavajú predovšetkým na údaje PMI zo sektora služieb v Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku a v celej eurozóne. Tieto údaje pomôžu posúdiť aktuálnu hospodársku situáciu v regióne, dynamiku sektora služieb a potenciálne riziká ohrozujúce hospodársky rast. Trhy budú PMI sledovať v kontexte globálnych trendov, najmä v sektore služieb, ktorý je citlivý na zmeny v dopyte a nálade spotrebiteľov.
V Spojených štátoch sa pozornosť trhu sústredí na správu ADP o zamestnanosti v súkromnom sektore a index ISM v službách. Tieto zverejnenia poskytnú pohľad na trh práce a podnikateľskú aktivitu v ekonomike, čo je obzvlášť dôležité v súvislosti s prebiehajúcou odstávkou americkej vlády, ktorá zvyšuje neistotu a zvýšenú volatilitu na finančných trhoch. V USA tiež stále prebieha výsledková sezóna podnikov, ktorá ďalej ovplyvňuje výkyvy v technologickom a finančnom sektore.
Trhy budú tieto publikácie pozorne analyzovať, aby zhodnotili súčasné ekonomické podmienky aj potenciálne dôsledky pre menovú politiku v nasledujúcich mesiacoch. Silnejšie ako očakávané ukazovatele by mohli zvýšiť chuť riskovať a podporiť cyklické aktíva, zatiaľ čo slabšie údaje môžu zvýšiť averziu voči riziku a zvýšiť dopyt po bezpečných aktívach, ako sú štátne dlhopisy alebo švajčiarsky frank.
Dnešný kalendár
08:00 Nemecko – priemyselné objednávky za september
- s.a. (m/m): skutočnosť 1,1 % (prognóza 1 %; predchádzajúce -0,4 %)
- b.c. (r/r): 1.5%
- oč. d. (r/r): skutočnosť -4,3 % (predchádzajúca hodnota 2,1 %)
08:45 Francúzsko – Priemyselná produkcia (m/m) za september: 0,1 % (oč. -0,7 %).
09:00 Česká republika – Predbežný index spotrebiteľských cien (október)
- m/m: 0,3 % (oč. -0,6 %)
- r/r: 2,3 %
09:15 Španielsko – Index PMI v službách (október): 54,6 (predchádzajúcich 54,3)
09:30 Švédsko – Rozhodnutie o úrokových sadzbách (november): 1,75 % (nezmenené)
09:50 Francúzsko – Index PMI vo finančných službách (október): 47,1 (predchádzajúcich 48,5)
09:55 Nemecko – PMI v oblasti finančných služieb (október): 54,5 (predchádzajúce 51,5)
10:00 Eurozóna – PMI v oblasti finančných služieb (október): 52,6 (predchádzajúcich 51,3)
10:00 Taliansko – Maloobchodné tržby s.a. m/m (september): Maloobchodné tržby s.a. m/m (september): 0,2 % (predchádzajúce -0,1 %)
10:30 Veľká Británia – Index PMI v oblasti finančných služieb (október): 51,1 (predchádzajúcich 50,8)
11:00 Eurozóna – Index cien výrobcov PPI (september)
- m/m: -0,1 % (predchádzajúci -0,3 %)
- v r: -0,2 % (predchádzajúci -0,6 %)
11:00 Nemecko – Verejný prejav prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela
13:00 USA – Žiadosti o hypotéky (týždenné): 7.1%
14:00 Maďarsko – Zápisnica zo zasadnutia NBH (október)
14:15 USA – Správa o zamestnanosti ADP (október): 7: 28 tis. (predchádzajúce -32 tis.)
16:00 USA – Správa ISM o službách (október)
- Index podnikateľskej aktivity: 49.9
- Index zamestnanosti (ISM služby): 47.2
- Index platených cien: 69.4
16:00 Poľsko – Vyhlásenie MPC (november)
16:30 USA – Týždenná zmena zásob ropy (týždenná)
- Zmena zásob ropy: +1 mil. barelov (predchádzajúce -6,86 mil. barelov)
- Zmena benzínu: -1,1 mil. barelov (predchádzajúce -5,94 mil. barelov)
- Zmena destilátov: -2 mil. barelov (predchádzajúce -3,36 mil. barelov)
