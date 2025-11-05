Zápisnica BoJ 🚩USDJPY sa snaží zotaviť

Zápisnica z posledného zasadania Bank of Japan naznačila, že reálne úrokové sadzby v Japonsku zostávajú veľmi nízke, a že zvýšenie sadzieb je možné, ak to podporia údaje. Nižšie sú uvedené kľúčové výňatky zo zasadnutia:
- Členovia sa zhodli, že pretrváva vysoká miera neistoty v súvislosti s vývojom obchodnej politiky a jej vplyvom na ekonomiku.
- Viacerí členovia sa domnievali, že súčasné nastavenie menovej politiky by sa malo zachovať, aby bolo možné lepšie posúdiť vplyv zmien obchodnej politiky na domácu ekonomiku, zahraničné trhy a ceny.
- Jeden člen uviedol, že Bank of Japan by mala podporovať ekonomiku prostredníctvom menovej politiky, keďže rast sa môže v dôsledku vplyvu amerických ciel dočasne spomaliť.
- Ďalší člen poznamenal, že pred pokračovaním v procese normalizácie menovej politiky by nebolo neskoro bližšie sa pozrieť na tvrdé údaje.
- Jeden z účastníkov zdôraznil, že podmienky na zvýšenie sadzieb postupne zapadajú, hoci banka by sa mala vyhnúť prekvapeniu trhov skorým krokom.
- Ďalší člen navrhol, že by mohol byť vhodný čas na obnovenie zvyšovania sadzieb, keďže od posledného zvýšenia sadzieb uplynulo viac ako pol roka, hoci vzhľadom na neistotu týkajúcu sa rozsahu spomalenia hospodárskeho rastu v USA by mohlo byť rozumné počkať.
- Jeden člen poukázal na dôležitosť toho, aby sa na základe ziskov podnikov a predbežných údajov z rokovaní o mzdách s dostatočnou istotou predpovedalo, že nedávny trend zvyšovania miezd nebude narušený.
- Ďalší účastník navrhol, aby BoJ upravovala úrokové sadzby stabilným tempom, pričom vychádzala zo širokej škály informácií očakávaných v najbližšom období vrátane výsledkov spoločností za prvý polrok a ich celoročných výhľadov.
- Jeden z členov uviedol, že odklad zvýšenia sadzieb by mohol priniesť väčšiu jasnosť v súvislosti s hospodárskym výhľadom USA, hoci náklady na vyčkávanie by postupne rástli.
- Niektorí členovia diskutovali o pomere nákladov a prínosov ďalšieho vyčkávania, pričom sa odvolávali na dlhodobé skúsenosti Japonska s defláciou.
- Jeden z členov zdôraznil, že je vhodné zachovať akomodačné menové podmienky, pokiaľ inflačné očakávania zostanú nedostatočne ukotvené.
- Niektorí členovia poznamenali, že zisky vývozcov majú v súčasnosti rezervu proti vplyvu amerických ciel, ktorá sa vytvorila počas niekoľkých posledných rokov slabého jenu.
- Ďalší účastník dodal, že vplyv amerických ciel bol menší, ako sa očakávalo, a je nepravdepodobné, že by mohol japonskú ekonomiku vykoľajiť.
Zdroj: xStation5
