Ekonomický kalendár: Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve a kanadské údaje v centre pozornosti❗

Dominantou dnešnej seansy bude rozhodnutie o menovej politike a tlačová konferencia Bank of Japan, ako aj zverejnenie kľúčových hospodárskych údajov zo Spojeného kráľovstva, eurozóny a Kanady. BOJ podľa všeobecných očakávaní ponechala svoju krátkodobú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0,25 %, čím si zachovala svoj opatrný prístup k sprísňovaniu menovej politiky. Investori budú pozorne sledovať tlačovú konferenciu guvernéra Kazuo Uedu, aby získali akékoľvek náznaky o budúcom smerovaní politiky. Okrem toho údaje o maloobchodných tržbách zo Spojeného kráľovstva, údaje o inflácii z eurozóny a ekonomické ukazovatele z Kanady poskytnú pohľad na stav svetového hospodárstva. Viaceré prejavy centrálnych bánk počas dňa môžu poskytnúť ďalší kontext nedávnych politických rozhodnutí a budúcich výhľadov.

Podrobný makrokalendár:

08:00 – Spojené kráľovstvo, údaje o maloobchodných tržbách za august:

Maloobchodné tržby r/r: 1,3 % (prognóza) vs. 1,4 % (predchádzajúca hodnota)

Maloobchodné tržby m/m: 0,4 % (prognóza) vs. 0,5 % (predchádzajúca hodnota)

Jadrové maloobchodné tržby m/m: 0,5 % (prognóza) vs. 0,7 % (predchádzajúca hodnota)

Jadrové maloobchodné tržby r/r: 1,1 % (prognóza) vs. 1,4 % (predchádzajúca hodnota)

08:00 – Nemecko, údaje o PPI za august:

PPI r/r: -1,0 % (prognóza) vs. -0,8 % (predchádzajúca hodnota)

PPI m/m: 0,0 % (prognóza) vs. 0,2 % (predchádzajúca hodnota)

08:45 – Francúzsko, podnikateľská klíma celkovo: 98 (prognóza) vs. 97 (predchádzajúca hodnota)

10:00 – Eurozóna, spotrebiteľská dôvera za september: -13,2 (prognóza) oproti -13,5 (predchádzajúca hodnota)

14:30 – Kanada, ekonomické údaje:

Jadrové maloobchodné tržby m/m: 0,3 % (prognóza) vs 0,3 % (predchádzajúca hodnota)

Maloobchodné tržby m/m: 0,6 % (prognóza) vs. -0,3 % (predchádzajúca hodnota)

CPI m/m: 1,0 % (prognóza) vs. 0,6 % (predchádzajúca hodnota)

CPI r/r: 2,6 % (prognóza) vs. 2,5 % (predchádzajúca hodnota)

20:30 – USA, CFTC Špekulatívne čisté pozície

Prejavy centrálnych bankárov