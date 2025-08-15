viac
Ekonomický kalendár: Maloobchodné tržby v USA, priemyselná výroba a správa UoM v centre pozornosti na Wall Street

10:56 15. augusta 2025
  • Akciové trhy v poslednej časti týždňa rastú
  • Maloobchodné tržby v USA a sentiment Michiganskej univerzity v centre pozornosti
  • Expirácia mesačných opcií (Monthly OpEx) v USA
  • Trhy čakajú na prvé aktuálne informácie z plánovaného stretnutia Trump - Putin

 

Západné akciové indexy dnes vykazujú optimizmus, čo sa však nedá povedať o čínskych benchmarkoch. Slabšie ekonomické údaje z Číny sklamali, pričom futures na CHN.cash sa posunuli nižšie. Približne o 11:00 zverejní svoje hospodárske výsledky čínsky gigant Alibaba (BABA.US). Americký dolár pred sériou kľúčových ekonomických správ v USA, ktoré sú naplánované na dnes, klesá.

Ekonomický kalendár

14:30 – USA

  • Maloobchodné tržby (júl): očakávané 0,6 % m/m vs. predchádzajúca 0,6 %
  • Jadrové maloobchodné tržby: 0,3 % m/m vs. predchádzajúca 0,5 %
  • Vývozné ceny: 0,1 % m/m vs. predchádzajúca 0,5 %.
  • Dovozné ceny: 0,1 % m/m vs. predchádzajúca 0,1 %.
  • Výrobný sektor NY Fed (august): očakáva sa 0 vs. predchádzajúca 5,5

14:30 – Kanada

  • Veľkoobchodné tržby: očakáva sa 0,7 % vs. predchádzajúca 0,1 %.
  • Tržby vo výrobe: očakávané 0,4 % vs. predchádzajúca -0,9 %.

15:15 – USA

  • Priemyselná výroba (predbežne, júl): očakáva sa 0 % vs. predchádzajúca 0,3 % v júni

16:00 – USA

  • Podnikové zásoby: očakáva sa 0,2 % m/m po 0 % v predchádzajúcom čítaní

