Zápisnica zo zasadnutia ECB: Vrchol dopadu silného eura na infláciu ešte len príde 🇪🇺

Zápisnica zo zasadnutia ECB nemala na kurz EURUSD výraznejší vplyv, keďže dokument zopakoval vyvážený postoj ECB k skrotenej inflácii a odolnej dynamike rastu, ktorý však začína byť zastaraný kvôli novovzniknutej vojne na Blízkom východe.
Zápisnica zo zasadnutia ECB zdôrazňuje predchádzajúce dlhodobé posilňovanie eura, ktoré bolo podporené jeho novým statusom bezpečného prístavu a štrukturálnou dôverou investorov. Táto sila však predstavuje rastúcu výzvu pre obchodne orientovanú ekonomiku eurozóny. Zatiaľ čo vrchol dezinflačného efektu z posilnenia eura v roku 2025 ešte nenastal, rovnováha rizík sa zásadne zmenila po konflikte s Iránom.
Euro sa čoraz viac správa ako riziková mena citlivá na energetické šoky. Keďže sa očakáva, že úrokové sadzby zostanú nezmenené až do roku 2027, musí ECB vyvažovať historickú odolnosť eura na FX trhu s novou realitou inflácie poháňanej cenami energií.
Výhlaď inflácie
- Revízie smerom nahor: Inflačné fixácie (HICP bez tabaku) boli od decembra 2025 revidované nahor, najmä kvôli vyšším cenám ropy a priemyselných kovov.
- Projekcie: Inflácia by sa mala v druhej polovici roku 2026 pohybovať okolo 1,8 % (približne 1,9 % vrátane tabaku).
- Hlavné faktory: Vyššie ceny energií a priemyselných kovov pridali približne 30 bázických bodov k inflačnej kompenzácii, zatiaľ čo posilnenie eura malo na výhlaď iba mierne tlmiaci efekt.
- Cieľ: Rada guvernérov ECB zostáva odhodlaná vrátiť infláciu k 2 % v strednodobom horizonte.
Ekonomický rast a aktivita
- Globálna odolnosť: Svetová ekonomika zostáva relatívne odolná. Rast koncom roku 2025 prekvapil pozitívne a mal by sa udržať mierne nad 3 % počas rokov 2026–2027.
- Dôvera v eurozóne: Dôveru posilnil veľký nemecký fiškálny balík oznámený v marci 2025, ktorý by mal podporiť potenciálny rast prostredníctvom verejných investícií.
- Spomalenie obchodu: Napriek celkovému rastu sa očakáva, že svetový obchod v roku 2026 výrazne spomalí, najmä kvôli clám a vysokej politickej neistote.
Euro
- Faktory sily: Euro posilnilo približne o 1 % voči USD od posledného zasadnutia, čo však bolo spôsobené skôr oslabením dolára než vnútornou silou eura.
- Status bezpečného prístavu: Euro je čoraz častejšie vnímané ako „safe haven“ mena, najmä počas geopolitických kríz alebo hrozieb ciel zo strany USA.
- Oneskorený efekt: Vrchol dezinflačného efektu silného posilnenia eura z polovice roku 2025 ešte nenastal a očakáva sa, že sa prejaví v priebehu nasledujúcich troch rokov.
- Konkurencieschopnosť: Trvalá sila eura od začiatku roku 2025 zároveň znížila konkurencieschopnosť európskych exportérov.
Riziká a neistoty
- Clá a obchod: Politická neistota a hrozba globálnych ciel zostávajú hlavnými rizikami pre svetový obchod v roku 2026.
- Citlivosť na kurz: Eurozóna je mimoriadne citlivá na výkyvy výmenného kurzu, keďže patrí medzi najväčšie obchodné regióny sveta.
- Geopolitické napätie: Rastúce geopolitické napätie viedlo k prudkému rastu akcií európskych obranných spoločností, zatiaľ čo sektory citlivé na clá naďalej zaostávajú.
Výhlaď menovej politiky
- Úrokové sadzby: Očakáva sa, že ECB ponechá úrokové sadzby nezmenené počas rokov 2026 aj 2027. Trhové ocenenie naznačuje, že plné zvýšenie o 25 bázických bodov nemusí prísť skôr než začiatkom roku 2028.
- Prístup: Rada guvernérov zachováva data-dependent prístup rozhodovania na každom zasadnutí, pričom si ponecháva možnosť upraviť budúcu trajektóriu sadzieb, ak sa ekonomické prostredie zmení.
