Ekonomický kalendár: obchodná bilancia a žiadosti o podporu v nezamestnanosti 🔎

Dnešný ekonomický kalendár je pomerne ľahký, čo umožňuje investorom vydýchnuť si po včerajšom rozhodnutí Fedu a výsledkovej správe spoločnosti Oracle, ktorá bola zverejnená po uzavretí obchodnej seansy. Kľúčovými publikáciami dňa budú oneskorená správa o americkej obchodnej bilancii za september a týždenné údaje o nových žiadostiach o podporu v nezamestnanosti.
Okrem toho dostaneme aj rozhodnutia o úrokových sadzbách zo Švajčiarska a Turecka.
Detailný kalendár na dnešný deň:
09:30, Švajčiarsko – Rozhodnutie SNB o úrokovej sadzbe (Q4) na december:
-
prognóza 0,00 %; predchádzajúca 0,00 %;
10:00, Švajčiarsko – Tlačová konferencia SNB
10:50, Spojené kráľovstvo – Prejav guvernéra BoE Baileyho
14:30, Spojené štáty – Údaje z trhu práce:
-
Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 220 tis.; predchádzajúce 191 tis.;
-
4-týždňový priemer žiadostí: predchádzajúce 214,75 tis.;
-
Pokračujúce žiadosti o podporu: prognóza 1 950 tis.; predchádzajúce 1 939 tis.;
14:30, Kanada – Údaje o obchodnej bilancii za september:
-
Obchodná bilancia: prognóza -4,40 mld.; predchádzajúca -6,32 mld.;
-
Dovoz: predchádzajúci 66,91 mld.;
-
Vývoz: predchádzajúci 60,58 mld.;
14:30, Spojené štáty – Údaje o obchodnej bilancii za september:
-
Obchodná bilancia: prognóza -62,50 mld.; predchádzajúca -59,60 mld.;
-
Vývoz: predchádzajúci 280,80 mld.;
-
Dovoz: predchádzajúci 340,40 mld.;
