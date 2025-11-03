Ekonomický kalendár: PMI, ISM a ADP tento týždeň 📄

-
Pozornosť finančných trhov sa upriami na makroekonomické správy od súkromných ekonomických inštitúcií, ako sú ISM, PMI a ADP, keďže údaje americkej vlády zostávajú pozastavené z dôvodu pretrvávajúceho uzavretia vlády.
Okrem týchto správ bude stáť za to sledovať rečníkov Fedu, ktorých vystúpenia sú naplánované od Cooka (pondelok), Bowmana (utorok) a Williamsa, Hammacka a Paulsona (štvrtok).
Okrem toho pre investorov, ktorí sledujú trhy mimo USA, budú oznámené aj rozhodnutia o úrokových sadzbách Austrálskej rezervnej banky (utorok) a Bank of England (štvrtok).
Podrobný týždenný kalendár:
Pondelok, 3. november
- Celý deň: Japonsko, štátny sviatok
- 08:30: Švajčiarsko, CPI za október
- 09:15: Španielsko, PMI vo výrobnom sektore za október
- 09:45: Francúzsko, PMI vo výrobnom sektore za október
- 09:55: Nemecko, PMI vo výrobnom sektore za október
- 10:00: Eurozóna, PMI vo výrobnom sektore za október
- 10:30: Spojené kráľovstvo, PMI vo výrobnom sektore za október
- 15:45: USA, PMI vo výrobnom sektore za október
- 16:00: USA, ISM index vo výrobnom sektore za október
- 20:00: USA, prejav člena FOMC Cooka
Utorok, 4. november
- 01:30: Japonsko, PMI pre výrobný sektor za október
- 04:30: Austrália, rozhodnutie o úrokových sadzbách
- 09:00: Eurozóna, prejav Lagardeovej z ECB
- 12:30: USA, prejav Bowmana z FOMC
- 16:00: USA, voľné pracovné miesta JOLTS za september
- 22:40: USA, zásoby ropy (API)
Streda, 5. november
- 00:50 (4. november): Japonsko, zápisnica zo zasadnutia BoJ
- 02:45: Čína, PMI v sektore služieb za október
- 08:00: Nemecko, objednávky v priemysle za september
- 09:15: Španielsko, PMI v sektore služieb za október
- 09:55: Nemecko, PMI v sektore služieb za október
- 10:00: Eurozóna, PMI v sektore služieb za október
- 10:30: Spojené kráľovstvo, PMI v sektore služieb za október
- 14:15: USA, Zmena zamestnanosti ADP za október
- 15:00: Poľsko, Rozhodnutie o úrokovej sadzbe
- 15:45: USA, PMI v sektore služieb za október
- 16:00: USA, Index ISM v nevýrobnom sektore za október
- 16:30: USA, Zmena zásob ropy (EIA)
Štvrtok, 6. november
- 08:00: Nemecko, priemyselná produkcia za september
- 09:00: Španielsko, priemyselná produkcia za september
- 13:00: Spojené kráľovstvo, rozhodnutie o úrokových sadzbách
- 13:00: Spojené kráľovstvo, správa Bank of England o inflácii
- 16:30: USA, zásoby zemného plynu (EIA)
Piatok, 7. november
- 14:30: Kanada, údaje o zamestnanosti
- 16:00: USA, sentiment Michiganskej univerzity
Nedeľa, 9. november
- 02:30: Čína, inflácia CPI za september
- 02:30: Čína, priemyselný PPI za september
