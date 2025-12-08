Ekonomický kalendár: pokojný začiatok zaujímavého týždňa 🔎

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne ľahký. Nie sú naplánované žiadne zásadné udalosti, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť globálne finančné trhy. Neskôr v tomto týždni však uvidíme niekoľko dôležitejších zverejnení.
V utorok 9. decembra dorazí správa JOLTS o nových pracovných miestach za október. A v stredu Fed oznámi svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách. Trh aktuálne oceňuje 87% pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov.
Detailný kalendár na dnešok:
Pondelok 8. decembra
07:00 – Nemecko: priemyselná produkcia
09:30 – Eurozóna: index Sentix
Utorok 9. decembra
Celý deň – Čína: obchodná bilancia
08:00 – Nemecko: obchodná bilancia
15:00 – USA: JOLTS (október)
Streda 10. decembra
01:30 – Čína: CPI (november)
12:30 – USA: žiadosti o hypotekárne úvery
13:30 – USA: náklady na prácu
15:30 – USA: zásoby ropy DOE
14:45 / 15:30 – Kanada: rozhodnutie BoC / prejav guvernéra Macklema
19:00 / 19:30 – USA: rozhodnutie Fedu & projekcie / prejav Powella
Štvrtok 11. decembra
08:30 – Švajčiarsko: rozhodnutie SNB
11:00 – Turecko: rozhodnutie CBRT
13:30 – USA: nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti / obchodná bilancia
15:30 – USA: zásoby zemného plynu EIA
Piatok 12. decembra
04:30 – Japonsko: priemyselná produkcia
07:00 – Nemecko: CPI
08:00 – Španielsko: CPI
13:00 / 13:30 – USA: prejavy členov Fedu (Hammack, Paulson)
15:30 – Kanada: stavebné povolenia / veľkoobchodné tržby
