Ekonomický kalendár: Prejavy predstaviteľov centrálnych bánk; štvrťročné výsledky spoločností Ferrari, AMD a Pfizer (04.11.2025)

- Austrálska centrálna banka ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,6 %, čo bolo v súlade s očakávaniami.
- Futures naznačujú slabšie otvorenie – kurzy EU50 klesli o 0,8 % po včerajšom miernom raste.
Ázijské akciové trhy otvorili prevažne nižšie, v nadväznosti na zmiešané nálady na Wall Street, hoci technológie naďalej dosahovali lepšie výsledky. Japonský index Nikkei stratil približne 0,36 %, juhokórejský Kospi klesol o 1,6 % a Shanghai Composite klesol o 0,19 %. V Hongkongu však index Hang Seng posilnil o 0,2 %. Napriek optimizmu v súvislosti s rastom technologických akcií poháňaným umelou inteligenciou zostávajú investori opatrní vzhľadom na rastúce valuácie a signály Fedu týkajúce sa úrokovej politiky.
Austrálska centrálna banka ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,6 %, čo bolo v súlade s očakávaniami, a zdôraznila, že časť rastu inflácie v treťom štvrťroku bola dočasná. Na európskych trhoch naznačujú futures slabšie otvorenie – futures Euro Stoxx 50 klesli o 0,8 % po miernych ziskoch v pondelok. Menový index DXY zostáva stabilný, pričom antipodské meny, najmä AUD, strácajú po rozhodnutí RBA na hodnote. Japonský jen si vedie lepšie, podporený dopytom po bezpečných aktívach a verbálnymi intervenciami.
Dnešné udalosti v makroekonomickom kalendári zahŕňajú tlačovú konferenciu britského ministra financií Reevesa, na ktorej oznámi možné porušenie sľubu nezvyšovať daň z príjmu, údaje z Kanady a Nového Zélandu, kľúčové prejavy centrálnych bankárov a štvrťročné výsledky spoločností ako Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer a Uber, ktoré budú dôležité pre ďalší vývoj na trhu.
Podrobný kalendár na dnes:
08:40, Eurozóna – prejav prezidentky ECB Lagardeovej
09:00, Španielsko – údaje o trhu práce za október:
- Zmena miery nezamestnanosti v Španielsku: prognóza 5,2 tis.; predchádzajúca hodnota -4,8 tis.
09:00, Nový Zéland – Správa RBNZ o finančnej stabilite
11:00, Eurozóna – Prejav prezidentky ECB Lagardeovej
12:35, Spojené štáty – Prejav bankára FOMC Bowmana
14:30, Kanada – Obchodná bilancia za september:
- Hodnota vývozu: predchádzajúca hodnota 60,58 mld.
- Hodnota dovozu: predchádzajúca hodnota 66,91 mld.
- Obchodná bilancia: predtým -6,32 mld.
22:30, Spojené štáty – Správa EIA:
- Týždenná správa API o zásobách ropy: predtým -4 000 mil.
22:45, Nový Zéland – Údaje o trhu práce za Q3 (náklady na pracovnú silu, zmena zamestnanosti, miera nezamestnanosti)
23:00, Nový Zéland – Prejav guvernéra RBNZ Orra
