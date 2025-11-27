Bitcoin späť nad 90 000 USD: futures a opcie naznačujú zmenu nálady na trhu

- Bitcoin sa po viac ako mesačnej korekcii dvíha nad 90 000 USD, zatiaľ čo implikovaná volatilita aj tlak nútených likvidácií slabnú.
- Na trhoch s perpetual futures a opciami rastie záujem o dlhé pozície, pričom hlavná pozornosť sa sústreďuje na call opcie so strikom 100 000 USD.
- Spotové bitcoinové ETF po rekordných novembrových odlivoch zaznamenali prvé prítoky, trh však zatiaľ vníma rast skôr ako konsolidáciu než nový trend.
Bitcoin sa po viac ako mesačnom výpredaji dvíha späť nad 90 000 USD a spolu s ďalšími rizikovými aktívami vymazáva časť strát. Obchodníci testujú, či už najhoršia fáza poklesu prebehla, zatiaľ čo dáta z derivátov aj ETF naznačujú opatrný obrat sentimentu.
Bitcoin maže časť výpredaja
V stredu sa bitcoin vyšplhal až k 90 460 USD, čo je najvyššia úroveň za takmer týždeň, a počas štvrtkovej ázijskej seansy ďalej posilňoval smerom k 92 000 USD. V porovnaní s rekordným maximom tesne nad 126 000 USD z začiatku októbra je teraz približne 28 % pod vrcholom, pričom na dne korekcie bol pokles okolo 36 %. Implikovaná volatilita zostáva relatívne utlmená, čo odráža väčšiu úlohu inštitucionálnych investorov. Trh už nereaguje tak prudko ako v ére čisto špekulatívnych obchodov. Zároveň ubúda známok nútených likvidácií, ktoré po októbrovom prepade zmazali z kryptotrhu viac než bilión dolárov trhovej kapitalizácie.
Deriváty od defenzívy k opatrnému rastu
Na trhu perpetual futures, ktorý je kľúčový pre pákové stávky, sa zvyšuje dopyt po dlhých pozíciách, zatiaľ čo celkový otvorený záujem zostáva skôr umiernený. Financovanie týchto kontraktov sa po krátkom poklese do záporu vrátilo do plusu, čo ukazuje na prevahu stávok na rast. Podľa stratégov z Wintermute sa pásmo „vysokých osemdesiatok“ v posledných týždňoch správalo ako konsolidačná zóna po predchádzajúcom klesajúcom trende. Na opčnom trhu má teraz najvyšší otvorený záujem call opcia so strikom 100 000 USD, zatiaľ čo predtým dominovala ochrana cez put opcie okolo 80 000 a 85 000 USD. Podľa Spencera Hallarna z GSR boli v predchádzajúcich týždňoch výrazne obmedzené špekulatívne longy, čo z technického hľadiska vytvára priestor pre súčasný odraz.
ETF fondy ako indikátor trhového sentimentu
Americké spotové bitcoinové ETF sú hlavným kanálom, ktorým kapitál prúdi do bitcoinu aj von. V utorok zaznamenala táto skupina fondov čisté prítoky okolo 130 miliónov USD a fond BlackRocku sa po sérii odlivov vrátil k nákupom. Celkovo však z 12 amerických spotových bitcoinových ETF v novembri odtieklo 3,6 miliardy USD, čo je zatiaľ najhorší mesiac od ich spustenia a prvý skutočný záťažový test tejto štruktúry. Októbrový prepad, odštartovaný trhovou reakciou na hrozbu vyšších ciel zo strany Donalda Trumpa, zmazal z kryptotrhu viac než bilión dolárov a spustil vlnu nútených likvidácií. Súčasný návrat bitcoinu nad 90 000 USD preto trh vníma skôr ako fázu konsolidácie a precenenia rizika než ako potvrdený začiatok novej rastovej vlny.
Graf: BITCOIN (D1)
