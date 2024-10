Ekonomický kalendár: Rozhodnutie ECB o úrokových sadzbách, žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA a PPI v centre pozornosti 🗽

Európsky akciový trh otvoril vyššie, po veľkej americkej seanse a ázijských ziskoch

Pozornosť menového trhu sa sústredí na rozhodnutie ECB (14:15); trh očakáva zníženie o 25 bázických bodov

O 14:30 sa dozvieme aj súbor údajov z USA (žiadosti o podporu v nezamestnanosti, inflácia PPI)



Po včerajších údajoch o CPI sa trh uisťuje, že dezinflačné tlaky sú v americkej ekonomike skôr predvídateľné a pravdepodobne otvoria Federálnemu rezervnému systému dvere k sérii znížení sadzieb. To by v kombinácii so stále ešte zďaleka nie „dramatickými“ údajmi z USA mohlo vytvoriť priaznivý mix pre Wall Street - pokiaľ makroúdaje zostanú solídne alebo len mierne slabšie. Vzhľadom na to budú investori dnes pozorne sledovať údaje zo správy o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti.

O to väčšiu pozornosť bude dnes trh venovať žiadostiam o dávky a v údajoch PPI bude hľadať potvrdenie dezinflačného trendu. Zvýšenie počtu žiadostí o dávky v nezamestnanosti by mohlo vyvolať pokles indexov, zatiaľ čo výrazný pokles inflácie cien výrobcov by mohol naznačovať, že dopyt po tovaroch sa vážne spomaľuje. Predtým dnes zverejnené údaje z Európy dnes poukázali na výraznejší než predchádzajúci pokles veľkoobchodných cien v Nemecku a na oveľa nižšiu než predpokladanú infláciu CPI vo Švédsku, ktorá v auguste klesla pod 2 %.

Makro kalendár



14:15 , eurozóna - rozhodnutie ECB. Depozitná sadzba: Očakáva sa: 3,5 % Predchádzajúce: 3.75%

Sadzba pre refinancovanie. Očakávaná: 3,65 % Predtým: 3,65 %: 4.25%

14:30 , USA - zmena počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti: Očakávané: 230 tis. Predchádzajúce: 227 tis.

14:30 USA - medziročná inflácia PPI za august. Očakávaná: 1,8 % Predchádzajúca: 2,2 % (neočakáva sa medzimesačný nárast, žiadna zmena)

Jadrový index PPI r/r. Očakávané: 2,4 % Predchádzajúce: 2,5 % (očakávaný nárast o 0,2 % m/m oproti predchádzajúcim 0 %)

17:30 - USA, zmena zásob zemného plynu podľa EIA. Očakáva sa: 48 Predchádzajúca: 13 mld: kubických stôp

Prejavy centrálnych bankárov