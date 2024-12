Ekonomický kalendár: Rozhodnutie Fedu o sadzbách, údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve a EÚ v centre pozornosti

Dnešnému kalendáru dominuje veľmi očakávané rozhodnutie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách, kde trhy očakávajú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov na 4,50 %. Hoci samotné zníženie je do veľkej miery zacenené, investori budú pozorne sledovať ekonomické projekcie Fedu a Powellovu tlačovú konferenciu, aby získali indície o tempe uvoľňovania v roku 2025. Začiatkom dňa sa pozornosť sústredí na údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve, ktoré by mohli ovplyvniť smerovanie politiky Bank of England, po ktorých bude nasledovať konečný údaj o CPI v eurozóne. Údaje o bývaní v USA a údaje o zásobách ropy poskytnú ďalší pohľad na ekonomické podmienky pred vyhlásením Fedu.

Ekonomický kalendár:

Údaje zo Spojeného kráľovstva (08:00)

CPI (r/r) (november) – prognóza: 2,6 %; predtým: 2,3 %.

Mesačný index CPI (november) – prognóza: 0,1 %, predtým: 0,6 %.

CPIH (r/r) – predchádzajúca: 2,6 %

Údaje z eurozóny (11:00)

Jadrový CPI (r/r) (november) – prognóza: 2,7 %, predtým: 2,7 %.

CPI (r/r) (november) – prognóza: 2,3 %, predtým: 2,0 %.

CPI (m/m) (november) – prognóza: -0,3 %, predtým: 0,3 %.

Ekonomické údaje z USA 14:30

Stavebné povolenia (november) – prognóza: 1,430 mil., predtým: 1,419 mil.

Bežný účet (Q3) – prognóza: -286,0B, predtým: -266,8B

Začaté stavby domov (m/m) (november) – prognóza: -3.1%

Začaté stavby domov (november) – prognóza: 1,5 mld: 1,350 mil., predtým: 1,311 mil.

Rozhodnutie Fedu o sadzbách (20:00)

Úroková sadzba – prognóza: 4,50 %, predtým: 4,75 %.

Ekonomické prognózy a vyhlásenie FOMC

Prejavy centrálnych bankárov