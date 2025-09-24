Ekonomický kalendár: Správa nemeckého Ifo a predaj domov v USA (24.09.2025)

Po začiatku týždňa, ktorému dominovali prejavy členov Fedu a správy o PMI, môže streda bez údajov pomôcť obmedziť volatilitu po včerajšom vyberaní ziskov na Wall Street. Napriek tomu trhy pravdepodobne len zadržia dych pred štvrtkovým kompletným programom prejavov v rámci Fedu a piatkovým zverejnením inflácie PCE.
V Európe bude kľúčovým zverejnením nemecký podnikateľský prieskum Ifo. Pred mesiacom údaje ukázali silnú odolnosť podnikateľov voči prebiehajúcim zmenám v globálnom obchode, ale nedávny pokles PMI môže signalizovať korekciu optimizmu.
V USA budú zverejnené údaje o trhu s bývaním , pričom posledné týždne vykazujú výraznú slabosť, čo vyvoláva obavy o amerického spotrebiteľa. Komoditné trhy budú ovplyvnené správou EIA.
Ekonomický kalendár na dnes:
10:00, Nemecko – Správa Ifo za september:
- Index podnikateľskej klímy: prognóza 89,3; predchádzajúca 89,0
- Súčasné hodnotenie: prognóza 86,5; predchádzajúca 86,4
- Očakávania podnikateľov: prognóza 92,0; predchádzajúca 91,6
14:30, Spojené štáty – Sektor bývania a stavebníctva za august:
- Stavebné povolenia m/m: prognóza -3,7 %; predchádzajúca -2,2 %.
- Stavebné povolenia (jednotky): prognóza 1,312 mil.; predchádzajúca 1,362 mil.
- Predaj nových domov m/m: predchádzajúci -0,6 %
- Predaj nových domov (v jednotkách): prognóza 650 tis.
16:30, Spojené štáty – Správa EIA:
- Zásoby benzínu: predchádzajúca -2,347M
- Výroba benzínu: predchádzajúca -0,180 mil.
- Zásoby destilátov: predchádzajúce +0,670 mil.
- Týždenné ceny destilátov podľa EIA: predchádzajúce 4,046M
- Výroba destilátov: predchádzajúca -0,274 mil.
- Zásoby ropy v Cushingu: predchádzajúce -0,296 mil.
- Dovoz ropy: predchádzajúce -3,111 mil.
- Spotreba ropy v rafinériách: predchádzajúca -0,394 mil.
- Zásoby ropy: predchádzajúce -9,285 mil.
- Využitie rafinérií w/w: predchádzajúce -1,6
19:00, Spojené štáty – aukcia 5-ročných štátnych dlhopisov: predchádzajúca 3,724 %.
