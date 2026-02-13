Ranné zhrnutie: Globálny výpredaj v technologickom sektore (13.02.2026)

- Obchodovanie na Wall Street sa skončilo výrazným výpredajom. Výpredaj sa rozšíril na celý americký akciový trh, ktorý uzavrel deň s výraznými stratami. Index S&P 500 klesol o 1,5 %, Dow Jones stratil 1,3 % a Nasdaq klesol o 2 %.
- Technologický sektor zostal pod výrazným tlakom, pričom softvérové spoločnosti boli včerajším výpredajom zasiahnuté najviac. Ide o pokračovanie tlaku na akcie týchto spoločností.
- Donald Trump naznačil, že dohoda s Iránom môže byť dosiahnutá v najbližších týždňoch. Spojené štáty zároveň zvyšujú svoju vojenskú prítomnosť v oblasti Perzského zálivu.
- Dnes je naplánované zverejnenie údajov o inflácii CPI v Spojených štátoch, čo bude kľúčovou udalosťou pre finančné trhy a očakávania týkajúce sa budúcej politiky Fedu.
- Ázijské akciové trhy sa dostali pod tlak v dôsledku zhoršenia globálnej nálady a výpredaja technologických spoločností. V dôsledku toho hlavné indexy ukončili obchodovanie v zápornom teritóriu: Japonsko (Nikkei 225) -0,68 %, Hongkong (Hang Seng) -1,79 %, Shanghai Composite -0,70 %, Austrália (S&P/ASX 200) -1,37 %.
- Člen predstavenstva BOJ Naoki Tamura zhodnotil, že inflácia v Japonsku je udržateľná. Poukázal tiež na to, že súčasná politika zostáva akomodačná a že úrokové sadzby majú priestor na ďalšie zvyšovanie.
- Čínska ľudová banka (PBOC) stanovila dnešný referenčný kurz USD/CNY na 6,9398, pričom prognózy predpokladali hodnotu 6,9045.
- V Číne ceny nových domov v januári klesli medziročne o 0,4 % a medziročne o 3,1 %, čo je najväčší medziročný pokles za sedem mesiacov.
- Japonský jen kolíše na devízovom trhu. Jen je veľmi volatilný a v súčasnosti je pod tlakom a stráca pozíciu voči najsilnejším menám. Pár USD/JPY opäť prekročil hranicu 153.
- Ostatné hlavné menové páry sa obchodujú v úzkych rozpätiach pred zverejnením údajov o americkom CPI. AUD a procyklické meny zostávajú pod tlakom.
- Trh s drahými kovmi zaznamenáva mierne oživenie po včerajšom výpredaji. Zlato mierne rastie a testuje úroveň 4 950 USD, zatiaľ čo striebro posilňuje takmer o 2 % a pohybuje sa okolo 76,50 USD.
- Trh s kryptomenami je opatrný. Bitcoin mierne klesol a je pod hranicou 66 000 USD, rovnako ako Ethereum, ktoré sa momentálne obchoduje pod hranicou 1 950 USD.
Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb
Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (13.02.2026)
IBM ide proti prúdu: Trikrát viac zamestnancov na vstupnej úrovni
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.