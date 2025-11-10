Ekonomický kalendár: Trhy dúfajú v koniec odstávky v USA (10.11.2025)

Nový týždeň začína relatívne slabým ekonomickým kalendárom, čo podporuje stabilitu trhu a umožňuje investorom sústrediť sa na geopolitický vývoj. Nádeje na finalizáciu dohody v USA, ktorá sa zdá byť čoraz viac na dosah, naďalej udržiavajú pozitívnu náladu a zvyšujú chuť riskovať, čo sa odzrkadľuje v solídnych ziskoch ázijských indexov na začiatku obchodovania. V tomto prostredí budú dnešné makroekonomické údaje dôležité pre krátkodobé pohyby na trhu, ale pravdepodobne nebudú dominovať, čo dá investorom priestor na reakciu na aktuálne politické udalosti a správy z finančných trhov. Účastníci trhu zároveň sledujú ďalšie pohyby mien, zlata a kryptomien, ktoré odrážajú rastúci optimizmus ohľadom stabilizácie globálnej ekonomickej situácie.
Dnešný ekonomický kalendár:
- Čína
- Nové úvery (CNY) za október: prognóza 500 mld., predchádzajúce 1 290 mld.
- Peniažná zásoba M2 (medziročne) za október: prognóza 8,1 %, predchádzajúce 8,4 %
- Nórsko (08:00)
- Spotrebiteľská inflácia CPI (r/r) za október: 3,3 % (prognóza 3,1 %, predchádzajúca hodnota 3,6 %)
- Jadrová inflácia CPI (r/r) za október: 3,4 % (prognóza 3 %, predchádzajúca hodnota 3 %)
- Index výrobných cien PPI (r/r) za október: 6,9 % (prognóza N/A, predchádzajúca hodnota -2,8 %)
- Švédsko (08:00)
- Priemyselná výroba s.a. (r/r) za september: 13,5 % (predchádzajúca hodnota 10,6 %)
- Turecko (08:00)
- Priemyselná produkcia (r/r) za september: 2,9 % (predchádzajúca hodnota 7,1 %)
- Rumunsko (08:00)
- Obchodná bilancia (EUR) za september: -2,48 mld. (predchádzajúca hodnota -2,6 mld.)
- Slovensko (09:00)
- Priemyselná produkcia (r/r) za september: prognóza -6 %, predchádzajúca hodnota -6,3 %
- Česká republika (10:00)
- Miera nezamestnanosti za október: prognóza 4,5 %, predchádzajúca hodnota 4,5 %
- Eurozóna (10:30)
- Index Sentix za november: prognóza -4,1, predchádzajúca hodnota -5,4
