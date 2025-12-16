Ekonomický kalendár: Údaje o trhu práce v USA a predbežné správy o PMI 🔎

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne nabitý. V prvej časti dňa dostaneme súbor predbežných decembrových indexov nákupných manažérov (PMI) z Európy. Vzhľadom na sviatočné obdobie bolo obdobie zberu dát skrátené a údaje budú zverejnené skôr ako zvyčajne.
Následne sa pozornosť trhu presunie za Atlantik do Spojených štátov amerických, kde budú zverejnené oneskorené údaje o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva (NFP) za november, po ktorých budú nasledovať decembrové indexy PMI.
Podrobný kalendár dňa:
08:00, Spojené kráľovstvo – Údaje z trhu práce za október:
-
Miera nezamestnanosti: predchádzajúca 5,0 %;
-
Zmena zamestnanosti (trojmesačný kĺzavý priemer): predchádzajúca -22 tisíc medzimesačne;
-
Priemerné mzdy bez bonusov: predchádzajúce 4,6 %;
-
Index priemerných miezd vrátane bonusov: predchádzajúci 4,8 %;
09:15, Francúzsko – Indexy nákupných manažérov za december:
-
Index nákupných manažérov v sektore služieb (Francúzsko): predchádzajúci 51,4;
-
Index nákupných manažérov v spracovateľskom priemysle (Francúzsko): predchádzajúci 47,8;
-
Kompozitný index nákupných manažérov (Francúzsko): predchádzajúci 50,4;
09:30, Nemecko – Indexy nákupných manažérov za december:
-
Index nákupných manažérov v sektore služieb (Nemecko): predchádzajúci 53,1;
-
Index nákupných manažérov v spracovateľskom priemysle (Nemecko): predchádzajúci 48,2;
-
Kompozitný index nákupných manažérov (Nemecko): predchádzajúci 52,4;
10:00, Eurozóna – Indexy nákupných manažérov za december:
-
Index nákupných manažérov v sektore služieb (eurozóna): predchádzajúci 53,6;
-
Index nákupných manažérov v spracovateľskom priemysle (eurozóna): predchádzajúci 49,6;
-
Kompozitný index nákupných manažérov (eurozóna): predchádzajúci 52,8;
10:30, Spojené kráľovstvo – Indexy nákupných manažérov za december:
-
Index nákupných manažérov v sektore služieb (Spojené kráľovstvo): predchádzajúci 51,3;
-
Index nákupných manažérov v spracovateľskom priemysle (Spojené kráľovstvo): predchádzajúci 50,2;
-
Kompozitný index nákupných manažérov (Spojené kráľovstvo): predchádzajúci 51,2;
11:00, Eurozóna – Údaje o zahraničnom obchode za október:
-
Obchodná bilancia: predchádzajúca 19,4 miliardy EUR;
14:30, Spojené štáty americké – Údaje z trhu práce za november:
-
Počet novovytvorených pracovných miest mimo poľnohospodárstva: predchádzajúci 119 tisíc;
-
Počet novovytvorených pracovných miest v súkromnom sektore: predchádzajúci 97 tisíc;
-
Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva: predchádzajúca 62,4 %;
-
Miera nezamestnanosti: prognóza 4,4 %; predchádzajúca 4,4 %;
-
Priemerná hodinová mzda: predchádzajúca 0,2 % medzimesačne;
14:30, Spojené štáty americké – Maloobchodné tržby za október:
-
Maloobchodné tržby: predchádzajúce 4,26 % medziročne;
-
Jadrové maloobchodné tržby: prognóza 0,3 % medzimesačne; predchádzajúce 0,3 % medzimesačne;
-
Maloobchodné tržby: prognóza 0,2 % medzimesačne; predchádzajúce 0,2 % medzimesačne;
14:30, Spojené štáty americké – Stavebné povolenia za september:
-
prognóza 1,340 milióna; predchádzajúce 1,330 milióna;
14:30, Spojené štáty americké – Začatá výstavba bytov:
-
prognóza 1,320 milióna; predchádzajúca 1,307 milióna;
Denné zhrnutie: Polovodiče vedú výpredaj, platina a striebro dosahujú historické maximá 🚀
BREAKING: Očakávania podnikateľského prostredia Ifo nečakane klesli 📉 DE40 klesá
Ekonomický kalendár: prieskum Ifo, inflácia v eurozóne a vyhlásenie FOMC (17.12.2025)
BREAKING: Inflácia v Spojenom kráľovstve klesla viac, ako sa očakávalo, 📉 GBPUSD klesol o 0,2 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.