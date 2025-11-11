Ekonomický kalendár: V centre pozornosti sú nemecký index ZEW a americký index NFIB

Hoci sa zdá, že situácia okolo uzavretia americkej vlády sa blíži k vyriešeniu, bude trvať ešte nejaký čas, kým budú zverejnené kľúčové americké ekonomické údaje. Dnešné hlavné makroekonomické údaje budú pochádzať z sekundárnych indikátorov sentimentu – nemeckého indexu ekonomického sentimentu ZEW a správy NFIB o optimizme malých podnikov zo Spojených štátov, ktoré odrážajú náladu medzi malými podnikmi, ktoré zamestnávajú približne polovicu americkej pracovnej sily.
Dnešné firemné zisky budú pochádzať prevažne od druhotriednych spoločností, z ktorých najväčšou je Sea Ltd, singapurský finančný a e-commerce konglomerát – a najväčšia spoločnosť podľa trhovej kapitalizácie v juhovýchodnej Ázii. Pozornosť sa tiež upriami na AngloGold Ashanti, ťažobnú spoločnosť drahých kovov, a Oklo, spoločnosť zaoberajúcu sa jadrovou technológiou, ktorej akcie od začiatku roka vzrástli o 400 %, hoci odvtedy klesli približne o 40 % zo svojich maxím.
Ekonomický kalendár
- 11:00 – Nemecko: Index ekonomického sentimentu ZEW, očakávaná hodnota 41 oproti 39,3 v októbri
- 12:00 – USA: Index optimizmu malých podnikov NFIB (október), očakávaná hodnota 93,3 oproti 98,8 v septembri
Prejavy predstaviteľov centrálnych bánk
- 9:30 – ECB: Vujcic, Sleijpen
- 9:30 – BoE: Greene
- 14:30 – ECB: Kocher
- 17:45 – ECB: Escriva
BREAKING: USDCHF s malou reakciou na švajčiarske PPI
Ranný komentár: Trumpova dividenda, rast európskych bánk, Cisco, Circle, On Holdings a Chevron
Ranné zhrnutie (13.11.2025)
Cena ropy klesá po mesačnej správe OPEC⛽📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.