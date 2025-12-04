Ekonomický kalendár: V centre pozornosti žiadosti o podporu v USA a maloobchodné tržby v eurozóne

Po zverejnení údajov ISM z priemyslu a služieb sa makroekonomický kalendár v USA na zvyšok týždňa výrazne zmierňuje. Dnes sa pozornosť sústredí na žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré by mali priniesť nový pohľad na stav amerického trhu práce. V Európe investori očakávajú údaje o maloobchodných tržbách, ktoré by mali rásť silnejšie než pri predchádzajúcom zverejnení.
Makroekonomický kalendár
9:00 – Švajčiarsko: miera nezamestnanosti, prognóza: 3 % oproti predchádzajúcej hodnote: 3 % (sezónne upravené)
9:30 – Eurozóna: PMI (predchádzajúce hodnoty):
- Eurozóna: 44
- Nemecko: 42,8
- Francúzsko: 39,8
- Taliansko: 50,7
10:30 – Spojené kráľovstvo: PMI v stavebníctve: 44,6 oproti predchádzajúcim 44,1
11:00 – Eurozóna: maloobchodný predaj medziročne: prognóza 1,3 % oproti predchádzajúcim 1 %
- Medzimesačne: 0 % oproti 0,1 % predtým
13:30 – USA: Správa Challenger, predchádzajúca hodnota: 153 070
14:30 – USA: Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti: prognóza 220 000 oproti 216 000 predtým
- Pokračujúce žiadosti: prognóza 1,962 milióna oproti 1,960 milióna predtým
16:00 – Kanada: Ivey PMI, predtým: 52,4
16:30 – USA: zmena zásob zemného plynu: -18 miliárd kubických stôp oproti -11 miliárd kubických stôp predtým
Prejavy predstaviteľov centrálnych bánk
- 13:45 – Bank of England: Mann
- 14:00 – Európska centrálna banka: Cipollone
- 16:00 – Európska centrálna banka: Lane
- 18:00 – Federálny rezervný systém: Bowman
- 19:00 – Európska centrálna banka: de Guindos
Denné zhrnutie: Wall Street končí týždeň pokojným rastom 🗽 Kryptomeny oslabujú
BREAKING: Inflácia PCE v USA v súlade s očakávaniami 🔎 Údaje University of Michigan mierne vyššie
BREAKING: Nižšia nezamestnanosť v Kanade🍁USDCAD prudko klesá📉
DE40: Primerané dáta, mierny rast
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.