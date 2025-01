Ekonomický kalendár: Všetky oči sa upierajú na údaje o CPI v USA, bankové výsledky začínajú výsledkovú sezónu 4. štvrťroka

Trhy čaká kľúčový deň, pretože investori očakávajú kľúčové údaje o inflácii z hlavných ekonomík, pričom v súvislosti s očakávaniami zníženia sadzieb sa do popredia dostávajú údaje o CPI v USA. Ázijské trhy uzavreli opatrne vyššie, zatiaľ čo európske futures naznačujú tlmené otvorenie, keďže obchodníci sa pripravujú na zasadnutie plné údajov.

Ekonomický kalendár obsahuje údaje o inflácii zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Španielska pred kľúčovou americkou správou o CPI, ktorá by mohla ovplyvniť smerovanie sadzieb Federálneho rezervného systému na rok 2025. Podľa prognóz by sa celková inflácia v USA mohla zvýšiť z 2,7 % na 2,9 %, zatiaľ čo jadrová inflácia by sa mala udržať na stabilnej úrovni 3,3 %. Niekoľko predstaviteľov Fedu vrátane Kashkariho a Williamsa má dnes vystúpiť s prejavom, ktorý by mohol ponúknuť nové poznatky o smerovaní menovej politiky.

K zvýšeniu pozornosti trhu prispievajú aj hlavné americké banky vrátane JPMorgan, Citigroup a Wells Fargo, ktoré začínajú výsledkovú sezónu za štvrtý štvrťrok a poskytujú dôležitý ukazovateľ hospodárskych podmienok. K tomu dochádza v čase, keď sa dolár stabilizuje pod dvojročnými maximami a výnosy štátnych dlhopisov sa sťahujú, zatiaľ čo ceny ropy sa pohybujú v blízkosti štvormesačných maxím v dôsledku vplyvu ruských sankcií.

Zverejňovanie kľúčových údajov

08:00 – Inflácia v Spojenom kráľovstve:

CPI r/r – prognóza: 2,6 %, predchádzajúca: 2,6 %.

Core CPI r/r – prognóza: 3,4 %, predchádzajúca: 3,5 %.

RPI r/r – prognóza: 2,5 % HDP: 3,8 %, predchádzajúca: 3,6 %.

Input PPI – prognóza: 3,3 %: -1,3 %, predchádzajúca: -1,9 %.

PPI Output – prognóza: -1,3 %: 0,0 %, predchádzajúca: -0,6 %.

08:45 – Francúzsko Inflácia (december):

HICP r/r – prognóza: 1,8 %, predchádzajúca: 1,7 %

CPI r/r – prognóza: 1,3 %, predchádzajúca: 1,3 %

09:00 – Španielsko Inflácia (december):

HICP r/r – prognóza: 2,8 %, predchádzajúca: 2,4 %

Jadrový CPI r/r – prognóza: 2,6 %, predchádzajúca: 2,4 %

14:30 – Inflácia v Spojených štátoch (december):

CPI r/r – prognóza: 2,9 %, predchádzajúca: 2,7 %.

Jadrový CPI r/r – prognóza: 3,3 %, predchádzajúca: 3,3 %.

CPI m/m – prognóza: 0,4 %, predchádzajúca: 0,3 %

14:30 – Ekonomické údaje Kanady (november):

Tržby vo výrobnom sektore m/m: prognóza: 0,4 %, predchádzajúca: 2,1 %.

Veľkoobchodné tržby m/m - Predchádzajúca: 1,0 %.

16:30 – US EIA Petroleum Status:

Zásoby ropy – prognóza: -3,500 mil., predchádzajúca: -0,959 mil.

Zásoby benzínu – predchádzajúca: 6,330 mil.

Zásoby destilátov – prognóza: -1 000 mil., predchádzajúca: 6 071 mil.

20:00 – Béžová kniha Federálneho rezervného systému Spojených štátov

Prejavy centrálnych bankárov

09:00 – Viceprezident ECB Luis de Guindos

16:00 – Prejav Neela Kashkariho z Fedu o ekonomickom výhľade

17:00 – John Williams z Fedu hovorí o menovej politike

Výsledková sezóna

Pre-market: