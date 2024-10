Ekonomický kalendár: Zasadnutie FOMC je v centre pozornosti 📢

Dnešnému zasadaniu bude dominovať veľmi očakávané rozhodnutie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách spolu so zverejnením kľúčových ekonomických údajov a prejavmi centrálnych bánk. Fed stojí pred tesným rozhodnutím medzi znížením o pol bodu alebo miernejším posunom o štvrť bodu, čo by znamenalo jeho prvé zníženie sadzieb za viac ako štyri roky. Toto rozhodnutie prichádza po tom, čo sadzby drží na 23-ročnom maxime od júla 2023, a padá len niekoľko týždňov pred prezidentskými voľbami v USA. Najvyšší predstavitelia Fedu signalizovali podporu zníženia sadzieb v podmienkach zmierňujúcej sa inflácie s cieľom zabrániť hospodárskym škodám spôsobeným príliš vysokými úverovými nákladmi. Kľúčovou otázkou však zostáva tempo uvoľňovania. Zníženie sadzieb o pol percentuálneho bodu by ich rýchlo vrátilo na normálnu úroveň a potenciálne by ochránilo trh práce. Hrozí však, že by signalizovalo neprimerané obavy o hospodársky výhľad. Nedávne zmiešané ekonomické údaje a politická citlivosť toto rozhodnutie ešte viac komplikujú. Investori budú počas dňa pozorne sledovať nielen rozhodnutie Fedu, ale aj údaje o inflácii zo Spojeného kráľovstva a eurozóny, údaje o bývaní v USA a prejavy predstaviteľov ECB.



Podrobný makro kalendár:

11:00 - Eurozóna, údaje o inflácii za august (konečné):

CPI YoY: 2,2 % (prognóza) oproti 2,2 % (predchádzajúce)

Jadrový CPI YoY: 2,8 % (prognóza) oproti 2,8 % (predchádzajúce) CPI MoM: 0,2 % (prognóza) oproti 0,0 % (predchádzajúce)

11:00 - Eurozóna, stavebná produkcia za júl

13:00 - USA, MBA žiadosti o hypotéky

14:30, Kanada - Nákupy zahraničných cenných papierov Kanaďanmi za júl: predchádzajúce 16,350 mld.

14:30, Kanada - Nákupy zahraničných cenných papierov za júl: predchádzajúce 5,17 mld.

14:30 - USA, údaje o bývaní za august:

Začaté stavby domov: 1,318 mil. (prognóza) oproti 1,238 mil. (predchádzajúce)

Stavebné povolenia: 1,41 mil. (prognóza) oproti 1,406 mil.

16:30 - USA, zásoby ropy EIA

16:30, USA - údaje o HDP: Atlanta Fed GDPNow (3. štvrťrok): prognóza 3,0 %; predchádzajúce 3,0 %;

19:30 - Kanada, zápisnica zo zasadnutia Bank of Canada

20:00 - USA, rozhodnutie FOMC o sadzbách a ekonomické prognózy:

Rozhodnutie o úrokových sadzbách: 5,25 % (prognóza) oproti 5,5 % (predchádzajúca)

20:30 - USA, tlačová konferencia FOMC s predsedom Powellom

22:00 - USA, celkové čisté kapitálové toky a údaje o TIC

Prejavy centrálnych bankárov