Ekonomický kalendár: Žiadosti o podporu v nezamestnanosti a tovar dlhodobej spotreby 🔎

Dnešný makroekonomický kalendár je relatívne nenáročný. Jedinými dôležitými správami, ktoré stoja za zmienku, sú týždenná správa o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti a správa o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby za september. Ide však stále o oneskorené septembrové údaje, takže ich význam je v súčasnosti minimálny.
Podrobný kalendár na tento deň:
14:30, Spojené štáty – Údaje o zamestnanosti:
- Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 226 tis;
- Žiadosti o podporu v nezamestnanosti 4-týždňový priemer: predchádzajúca 224,25 tis;
- Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti: predchádzajúca 1,974K;
14:30, Spojené štáty – Stavebné povolenia za september:
- Prognóza: 1,340M; predchádzajúca 1,330M;
14:30, Spojené štáty – Tovar dlhodobej spotreby:
- Tovary dlhodobej spotreby okrem dopravy: prognóza 0,2% m/m; predchádzajúca 0,3% m/m;
- Tovary dlhodobej spotreby okrem obrany: prognóza 1,9 % m/m; predchádzajúca 1,9 % m/m;
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby: prognóza 0,5 % m/m; predchádzajúca 2,9 % m/m;
14: 30, Spojené štáty – Údaje o bilancii tade za september:
- Tovarová obchodná bilancia: prognóza -90,00B; predchádzajúca -85,50B;
16:00, Spojené štáty – Predaj nových domov za september:
- Predpoveď: 710K; predchádzajúca 800K;
16:30, Spojené štáty – EIA dáta:
- Skladovanie zemného plynu: prognóza -5B; predchádzajúca -14B;
- Zásoby ropy: prognóza -1,300 mil.; predchádzajúca -3,426 mil;
