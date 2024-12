Ethereum rastie o 5 % vďaka prílivu kapitálu do ETF 📈

Ethereum dnes posilňuje o 5,5 %, pričom prekonalo hranicu 3 800 USD, keďže investori pomaly presúvajú svoju pozornosť z Bitcoinu na Ethereum ETF. ETF na Bitcoin zaznamenali minulý týždeň čisté odtoky vo výške 457 miliónov USD, zatiaľ čo ETF na Ethereum so sídlom v USA prilákali čisté prílivy vo výške takmer 279 miliónov USD. Tento významný posun na trhu môže naznačovať, že Ethereum by mohlo opäť „viesť“ alt-sezónu, pretože Wall Street sa stále viac zapája do dynamiky trhu a zameriava pozornosť na kryptomeny „mimo Bitcoin“.

Dnes napríklad projekty ako Curvedao, Sandbox a Gala zaznamenali rast takmer o 30 %. Medzi väčšími kryptomenami Filecoin a Avalanche rastú o približne 10 %, zatiaľ čo Bitcoin konsoliduje okolo úrovne 96 000 USD. Algorand a Ripple naopak strácajú 8 % po predchádzajúcom výraznom raste.

Zdroj: xStation5