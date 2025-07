Eufória na trhu s kryptomenami: Trump signalizuje otvorenie trhu s dôchodkami pre digitálne aktíva 📃👀

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila balík kľúčových zákonov o kryptomenách, ktoré presadzoval prezident Donald Trump. Najdôležitejší z nich - zákon GENIUS - získal podporu oboch strán (308 hlasov za, 122 proti) a po predchádzajúcom schválení v júni v Senáte teraz smeruje na Trumpov stôl. Návrh zákona zavádza regulačný rámec pre stablecoiny a vyžaduje, aby emitenti dodržiavali predpisy proti praniu špinavých peňazí a sankcie. Snemovňa reprezentantov schválila aj zákon CLARITY Act (definujúci všeobecné zásady regulácie krypto trhu) a zákon Anti-CBDC Surveillance State Act, ktorého cieľom je zablokovať vytvorenie digitálnej meny americkej centrálnej banky (CBDC). Posledné dva menované zákony ešte čakajú na schválenie v Senáte.

Trump zároveň pripravuje nariadenie, ktoré by umožnilo investovať 9 biliónov USD amerických dôchodkových úspor (z účtov 401(k)) do alternatívnych aktív, ako sú kryptomeny, zlato a súkromný kapitál - čo by potenciálne zmenilo štruktúru amerického dôchodkového systému.

Zdroj: XTB Research

Ako sa zrýchľuje legislatívny pokrok, trh s kryptomenami zažíva rozmach. Ethereum od začiatku júla vzrástlo o 51 %, a Bitcoin sa drží nad hranicou 120 000 USD. Altcoiny tiež získavajú, čo podporuje rastúci záujem inštitúcií a správy, že giganti ako Walmart a Amazon zvažujú vydanie vlastných stablecoinov s cieľom znížiť transakčné náklady. Lídri trhu označujú tento vývoj za „prelomový moment“, ktorý ponúka nádej na regulačnú zrozumiteľnosť, zvýšenú dôveru investorov a zelenú pre široké prijatie kryptomien.

Inštitúcie alokovali do Etherea čoraz viac kapitálu. Prijatie stablecoinu by mohlo výrazne zvýšiť dopyt po druhej najväčšej kryptomene. Výrazný trend akumulácie možno pozorovať prostredníctvom ETF spoločnosti BlackRock. Zdroj: XTB Research

Ethereum (D1)

Ethereum zaznamenáva silné zisky. Na rozdiel od Bitcoinu je však Ethereum stále viac ako 33 % pod svojím predchádzajúcim historickým maximom z novembra 2021.

Zdroj: xStation 5