Euro pred ECB oslabuje 📌

Dnes o 14:15 ECB ozn├ími v├Ż┼íku ├║rokov├Żch sadzieb

Hospodárske vyhliadky

Hospod├írska situ├ícia v euroz├│ne nevzbudzuje optimizmus, najm├Ą pokia─ż ide o najv├Ą─Ź┼íie ekonomiky, konkr├ętne Nemecko a Franc├║zsko. Indexy PMI sa v poslednom obdob├ş jednozna─Źne oslabili. Index PMI vo v├Żrobe za cel├║ euroz├│nu zost├íva od j├║la 2022 pod ├║rov┼łou 50 bodov. Index PMI v slu┼żb├ích je st├íle na pozit├şvnej strane, nad ├║rov┼łou 50 bodov, ─Źo nazna─Źuje expanziu. Napriek tomu kompozitn├Ż index prv├Żkr├ít od febru├íra tohto roka kles├í pod 50 bodov. T├íto situ├ícia nazna─Źuje, ┼że hospod├írsky rast v celej euroz├│ne do konca tohto roka zostane prinajlep┼íom stabiln├Ż.





Po po─Źiato─Źnom o┼żiven├ş indexov PMI na za─Źiatku tohto roka teraz pozorujeme n├ívrat k klesaj├║cemu trendu. Zn├ş┼żenie ├║rokov├Żch sadzieb mo┼żno pri┼ílo pre ekonomiku pr├şli┼í neskoro. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Vzh─żadom na o─Źak├ívania t├Żkaj├║ce sa eur├│pskeho hospod├írstva zostane rast sk├┤r stabiln├Ż. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Infl├ícia pod cie─żom

Infl├ícia pod─ża indexu spotrebite─żsk├Żch cien (CPI) za september nakoniec medziro─Źne klesla na 1,7 %. To je jednozna─Źne menej ako 2,2 % medziro─Źne v auguste. Hoci jadrov├í infl├ícia zost├íva na zv├Ż┼íenej ├║rovni 2,7 % medziro─Źne, je st├íle ni┼ż┼íia ako predch├ídzaj├║ci ├║daj 2,8 % medziro─Źne. Ak infl├ícia v nasleduj├║com mesiaci op├Ą┼ą medzimesa─Źne klesne o 0,1 %, m├┤┼żeme o─Źak├íva┼ą oslabenie medziro─Źnej hodnoty, ktor├í bude najni┼ż┼íia od 1. ┼ítvr┼ąroka 2021. Jasn├ę oslabenie infla─Źn├Żch tlakov v euroz├│ne nazna─Źuje mo┼żnos┼ą holubi─Źieho v├Żh─żadu ECB.





Infl├ícia v euroz├│ne je jednozna─Źne pod cie─żovou ├║rov┼łou. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

O─Źak├ívania nazna─Źuj├║ zn├ş┼żenie sadzieb teraz a v decembri

O─Źak├ívania trhu jasne poukazuj├║ na zn├ş┼żenie sadzieb teraz a ─Ćal┼íie v decembri. Potom sa o─Źak├íva, ┼że ECB spomal├ş zni┼żovanie sadzieb a bude rozhodova┼ą na ┼ítvr┼ąro─Źn├Żch zasadnutiach. V s├║─Źasnosti je sadzba na ├║rovni 3,5 %, ale do konca tohto roka bude na ├║rovni 3,0 %. V bud├║com roku m├┤┼że dosiahnu┼ą 2,0 %, a to za predpokladu zni┼żovania sadzieb na ka┼żdom ┼ítvr┼ąro─Źnom zasadan├ş. Desa┼ąro─Źn├ę v├Żnosy nazna─Źuj├║, ┼że toto bude cie─żov├í ├║rove┼ł ├║rokov├Żch sadzieb.



O─Źak├ívania trhu t├Żkaj├║ce sa ├║rokov├Żch sadzieb. Trh predpoklad├í, ┼że za─Źiatkom bud├║ceho roka dosiahnu 2 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Dvojro─Źn├ę a desa┼ąro─Źn├ę v├Żnosy nazna─Źuj├║, ┼że ├║rokov├ę sadzby dosiahnu 2 %. Na druhej strane sme v minulosti zaznamenali pr├ęmiu na dlhopisoch na ├║rovni 100 a┼ż 200 b├ízick├Żch bodov v porovnan├ş s depozitnou sadzbou. To by mohlo nazna─Źova┼ą pokles depozitnej sadzby dokonca na 1 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ako bude reagova┼ą euro?

V tejto chv├şli je ┼ąa┼żk├ę o─Źak├íva┼ą, ┼że v├Żnosy dlhopisov v euroz├│ne e┼íte viac klesn├║, hoci by sa tak mohlo sta┼ą s n├ívratom QE do Eur├│py. Dno eura preto m├┤┼że by┼ą bl├şzko, ─Źo nazna─Źuj├║ v├Żnosy v USA, ktor├ę mo┼żno ilustrova┼ą na spr├ívan├ş cien dlhopisov (TNOTE). EURUSD v s├║─Źasnosti testuje oblas┼ą okolo 1,0850. Ak v┼íak ECB e┼íte viac zmierni svoju komunik├íciu, nemo┼żno vyl├║─Źi┼ą pokles na ├║rove┼ł okolo 1,0800, kde sa nach├ídza 78,6 % retracement poslednej rastovej vlny. Ak v┼íak ECB nazna─Ź├ş, ┼że zni┼żovanie sadzieb bude obmedzen├ę a v bud├║com roku bude mierne (┼ítvr┼ąro─Źn├ę), malo by to z dlhodob├ęho h─żadiska p├┤sobi┼ą v prospech eura vo─Źi dol├íru.