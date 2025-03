⏬ EURUSD klesá o 0,4 % pred rozhodnutím Fedu

Federálny rezervný systém USA rozhodne o 19:00 . Naznačí Powell uvoľnenejšiu politiku?

Trhové očakávania jasne naznačujú, že počas dnešného zasadnutia nedôjde k zmene úrokových sadzieb. Kľúčové však môžu byť makroekonomické prognózy, najmä tie týkajúce sa hospodárskeho rastu. Trh bude tiež pozorne sledovať očakávania predstaviteľov Fedu ohľadom ďalšieho znižovania sadzieb, známe ako „dot plot“.

Investori zároveň špekulujú, či Fed oznámi zmeny vo svojom programe redukcie bilancie, aby sa vyhol problémom s likviditou podobným tým, ktoré sa vyskytli v roku 2019.

Rozhodnutie bude zverejnené o 19:00 SEČ, pričom tlačová konferencia Powella začne o 30 minút neskôr.

Čo trh očakáva?

Úrokové sadzby

FOMC pravdepodobne jednomyseľne ponechá úrokové sadzby v rozmedzí 4,25 % – 4,50 %.

Vyhlásenie po zasadnutí

Môže dôjsť k miernej úprave hodnotenia trhu práce, pričom Fed môže naznačiť, že miera nezamestnanosti vzrástla, ale zostáva na nízkej úrovni.

Prognózy inflácie (jadrové PCE)

Medián očakávaní účastníkov zasadnutia pravdepodobne zvýši inflačné prognózy:

🔹 2025: revízia na 2,8 % (z 2,5 % v decembrovej prognóze)

🔹 2026: revízia na 2,4 % (z 2,2 %)

🔹 2027: revízia na 2,2 % (z 2,0 %)

Vzhľadom na možný vplyv vyšších ciel môžu byť tieto odhady revidované ešte vyššie.

Prognózy rastu HDP

Očakáva sa revízia prognóz rastu reálneho HDP smerom nadol:

🔹 2025: pokles na 1,7 % (z 2,1 %)

🔹 2026 a 2027: revízia na 1,7 % (z 2,0 % a 1,9 %)

Rast môže byť obmedzený obchodnými neistotami, pričom krátkodobá recesia zostáva možná. To súvisí s výrazným obchodným deficitom zaznamenaným minulý mesiac, ktorý by mohol pretrvávať, keďže firmy sa snažia obchádzať clá.

Prognózy nezamestnanosti

Vzhľadom na nižšie projekcie rastu HDP sa očakáva mierny nárast miery nezamestnanosti:

🔹 2025: revízia na 4,4 % (z 4,3 %)

🔹 2026 a 2027: rovnaká revízia na 4,4 % (z 4,3 %)

Aktuálna miera nezamestnanosti je 4,1 %.

Dot Plot – výhľad úrokových sadzieb

Projekcie úrokových sadzieb budú pravdepodobne skôr jestřábie.

🔹 Existuje takmer 50 % pravdepodobnosť, že medián prognózy naznačí len jedno alebo dve zníženia sadzieb tento rok (oproti dvom v decembrovej prognóze).

🔹 Predikcie však môžu ukazovať väčší rozptyl, pretože inflačné riziká pretrvávajú, zatiaľ čo ekonomický rast sa oslabuje.

Postoj Powella

Powell pravdepodobne zdôrazní, že americká ekonomika zostáva v dobrej kondícii, a uvedie, že je príliš skoro na hodnotenie vplyvu americkej obchodnej politiky na ekonomický rast.

🔹 Zopakuje, že Fed sa neponáhľa so znižovaním sadzieb, ale ak by došlo k výraznému zhoršeniu podmienok na trhu práce, bude centrálna banka pripravená zasiahnuť.

Trh teraz počíta iba s dvoma zníženiami sadzieb v tomto roku, pričom prvé sa neočakáva skôr ako v júli.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Fed Put?

Bloomberg Intelligence naznačuje, že Fed by mohol upraviť svoju stratégiu vzhľadom na nedávny prudký výpredaj na Wall Street a nedostatok podpory trhu zo strany novej americkej administratívy.

🔹 Fed však doteraz prejavoval neochotu znižovať sadzby v podmienkach zvýšenej ekonomickej neistoty.

Ak by Fed teraz jasne odmietol znižovanie sadzieb a zároveň znížil počet očakávaných úprav sadzieb, trhové podmienky by sa mohli ešte viac zhoršiť.

Pri pohľade na dve predchádzajúce recesie (s výnimkou krátkeho poklesu v roku 2020) je zrejmé, že znižovanie úrokových sadzieb historicky nastalo už v počiatočných fázach ekonomických problémov.

Výnosová krivka je momentálne inverzná a pohybuje sa blízko úrovní, ktoré v minulosti signalizovali príchod recesie.

V oboch predchádzajúcich recesiách Wall Street zaznamenala prudké poklesy.

Avšak doba zotavenia amerických akcií sa s každou recesiou postupne skracovala.

Bude tento trend pokračovať?

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Čo sa deje s bilanciou Fedu?

📉 Fed už znížil svoju bilanciu o viac ako 2 bilióny USD zo svojho vrcholu, čím sa vrátil na úrovne z júna 2020.

📊 Aj keď bilancia zostáva zvýšená, tempo redukcie bolo výrazne rýchlejšie ako počas predchádzajúceho cyklu kvantitatívneho sprísňovania (QT).

📌 Nová americká administratíva bude pravdepodobne musieť opäť zvýšiť dlhový strop a emitovať viac dlhu.

🔹 Fed sa môže snažiť zabrániť nadmernému znižovaniu rezerv v bankovom systéme a pozastaviť ďalšie znižovanie bilancie.

🔹 Na posledných zasadnutiach však Fed neprejavil žiadny zámer urobiť takýto krok.

Bilancia Fedu zostáva vysoká, no jej redukcia za posledné tri roky bola výrazná.

📌 Zdroj: Bloomberg Finance LP

Čo očakávať od marcového zasadnutia Fedu?

Hlavným posolstvom marcového zasadnutia pravdepodobne bude, že FOMC začne uvažovať o znižovaní sadzieb až vtedy, keď trh práce vykáže jasné známky zhoršenia.

To by však mohlo prísť príliš neskoro na zabránenie ekonomickému spomaleniu, čo by mohlo Fed donútiť agresívnejšie znižovať sadzby neskôr v roku.

Zhrnutie:

🔹 Aktualizované projekcie môžu naznačovať mierne stagflačný tón.

🔹 Dot plot môže prekvapiť jasne jestřábím postojom, čím naznačí, že FOMC nebude reagovať na prvé náznaky slabosti trhu práce, ale počká na výraznejšie zhoršenie.

🔹 To zvyšuje riziko ekonomického spomalenia, ktoré môže mať výrazný dopad na americké akcie, no krátkodobo by to mohlo podporiť americký dolár.

Na druhej strane kapitál už teraz odteká z USA do iných regiónov sveta, a to aj napriek súčasnej politike hlavných centrálnych bánk.

Ako zareagujú trhy?

Americký dolár posilňuje voči euru pred dnešným rozhodnutím Fedu.

Nedávny rast EUR/USD nebol v súlade s vývojom výnosov amerických dlhopisov, hoci rastúce európske výnosy poskytli určitú podporu euru.

🔹 Jestřábí postoj Fedu by mohol byť pozitívny pre dolár.

🔹 Na druhej strane, výrazne nižšie prognózy rastu HDP by mohli naznačovať, že Fed bude neskôr v roku nútený pristúpiť k väčšiemu a rýchlejšiemu znižovaniu sadzieb, aby predišiel recesii.

🔹 Riziko zostáva, že Fed začne znižovať sadzby príliš neskoro.

Zdroj: xStation5

Index S&P 500 (US500) sa pokúša zotaviť po prudkých poklesoch z posledných týždňov, no nepodarilo sa mu prelomiť kľúčovú rezistenčnú zónu v blízkosti 5 700 bodov a 250-dňového klzavého priemeru.

Jestřábí postoj Fedu by mohol ďalej oslabiť sentiment investorov. Naopak, ak by Fed naznačil akúkoľvek pauzu v znižovaní svojej bilancie, mohlo by to byť silným pozitívnym signálom pre akcie.

Zdroj: xStation5