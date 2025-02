EURUSD klesá pred NFP✂️

Zmena zamestnanosti: Konsenzus trhu je +173 tisíc; konsenzus agentúry Bloomberg predpovedá vyšší nárast na +215 tisíc (v porovnaní s +256 tisíc v decembri).

Revízie na rok 2024 : Údaje o zamestnanosti na rok 2024 budú pravdepodobne revidované smerom nadol o viac ako 900 tis. pracovných miest.

Rast pracovných síl : Úprava smerom nahor o takmer 2 milióny v dôsledku aktualizácie počtu obyvateľov.

Miera nezamestnanosti: Očakáva sa na úrovni 4,16 % (v porovnaní s predchádzajúcimi 4,09 %).

Prehľad správy o zamestnanosti

Očakáva sa, že januárová správa o zamestnanosti ukáže pokračujúcu silu na trhu práce. Hlavnou témou sa môžu stať významné revízie údajov z predchádzajúceho roka. Očakáva sa, že Úrad pre štatistiku práce (BLS) zníži odhad zamestnanosti (NFP) na rok 2024 o viac ako 900 tis. pracovných miest. Súčasne by aktualizácie odhadov počtu obyvateľov USA mohli zvýšiť odhady pracovnej sily o takmer 2 milióny - najnovšie odhady BLS v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili počet obyvateľov o približne 3,6 milióna.

Zdroj: XTB Research

Trhový konsenzus pre zmenu zamestnanosti je v súčasnosti na úrovni +173 tisíc. Vzhľadom na pozitívne prekvapenie zo stredajšej správy ADP (+183 tis. oproti očakávaniam 150 tis.) sa však podobný vývoj dá očakávať aj v prípade správy NFP. Tento smer podporuje aj konsenzus agentúry Bloomberg, ktorý predpovedá výrazne vyššiu zmenu na úrovni +215 tis.

Vplyv na nezamestnanosť a mzdy

S väčším počtom pracovných síl sa očakáva mierne zvýšenie miery nezamestnanosti na 4,16 % (zo 4,09 %). Účasť na trhu práce sa môže zvýšiť na 62,6 % zo 62,5 %.

Zdroj: XTB Research

Rast miezd, ktorý je kľúčovou zložkou inflácie, pravdepodobne zostane mierne vysoký. Trhový konsenzus očakáva medziročný pokles na 3,8 % z decembrových 3,9 %. S väčším počtom pracovníkov môžu spoločnosti čeliť menšiemu tlaku na zvyšovanie miezd, čo by mohlo pozitívne ovplyvniť nižšiu dynamiku inflácie. Ak by sa rast miezd spomalil, ešte viac by to podporilo argumenty Federálneho rezervného systému na zníženie úrokových sadzieb. Naopak, ak mzdy zostanú stabilné alebo sa zrýchlia, mohlo by to podkopať súčasnú dezinflačnú tézu a oddialiť uvoľnenie menovej politiky.

Zdroj: XTB Research

Dôsledky pre trh

Reakcia akciového trhu: Fed môže správu vnímať pozitívne, čo podporí očakávania zníženia úrokových sadzieb neskôr v roku 2025. Táto reakcia predpokladá solídnu úroveň zamestnanosti spolu s revíziou smerom nadol pre rok 2024 a znížené inflačné tlaky spôsobené mzdami.

Fed môže správu vnímať pozitívne, čo podporí očakávania zníženia úrokových sadzieb neskôr v roku 2025. Táto reakcia predpokladá solídnu úroveň zamestnanosti spolu s revíziou smerom nadol pre rok 2024 a znížené inflačné tlaky spôsobené mzdami. Trh s dlhopismi: Výnosy štátnych dlhopisov si môžu udržať klesajúci trend za predpokladu, že správa podporí znížené inflačné tlaky a holubičí výhľad Fedu.

Výnosy štátnych dlhopisov si môžu udržať klesajúci trend za predpokladu, že správa podporí znížené inflačné tlaky a holubičí výhľad Fedu. Dolárový index: Slabšia ako očakávaná správa o zamestnanosti môže vyvinúť tlak na americký dolár, čo zvýhodní rizikovejšie aktíva.

Pred zverejnením údajov trh vykazuje mierne znížený apetít po rizikovejších aktívach a mierne zvýšenie hodnoty dolára. V čase zverejnenia sa hodnota páru EURUSD znížila o 0,08 %.

Zdroj: XTB Research