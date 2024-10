📉Eurusd na lokálnych minimách pred CPI v USA

­čĺÁ Spr├íva o CPI v USA napl├ínovan├í na 14:30 m├┤┼że zv├Ż┼íi┼ą volatilitu americk├ęho dol├íra

Dne┼ín├í spr├íva o infl├ícii spotrebite─żsk├Żch cien (CPI) v USA, ktor├í bude zverejnen├í o 14:30, bude najd├┤le┼żitej┼í├şm makro─Ź├şslom tohto t├Ż┼żd┼ła, ktor├ę vrhne viac svetla na to, ─Źi sa skuto─Źne ve─żmi sol├şdne ├║daje z USA zaznamenan├ę v poslednom obdob├ş premietnu do vy┼í┼íej infl├ície a zv├Ż┼íia tlak na uvo─żnen├║ "holubi─Źiu" komunik├íciu zo strany Fedu. Wall Street sa pred zverejnen├şm spr├ívy obchoduje v bl├şzkosti historick├Żch max├şm a b├Żkov nevystra┼íilo ani posilnenie dol├íra a 10-ro─Źn├Żch v├Żnosov, ktor├ę vzr├ístli na 4,09 %, ─Ź├şm sa odrazili od septembrov├Żch min├şm o takmer 46 b├ízick├Żch bodov.

Spr├íva vysoko prevy┼íuj├║ca progn├│zy by mohla v├Żrazne posilni┼ą dol├ír a vies┼ą k ─Ćal┼íej vlne rastu v├Żnosov, ─Źo by opr├ív┼łovalo nanajv├Ż┼í k jedn├ęmu zn├ş┼żeniu sadzieb v tomto roku. Naopak, v├Żsledok CPI pod ├║rov┼łou alebo v s├║lade s progn├│zami by mohol trh uisti┼ą, ┼że Fed nebude n├║ten├Ż meni┼ą svoju komunik├íciu (aspo┼ł v tejto f├íze) a ┼że cenov├ę tlaky v ekonomike ustupuj├║. Bude Fed n├║ten├Ż ust├║pi┼ą od svojho ozn├ímenia o "agres├şvnom cykle" zni┼żovania sadzieb?

─îo o─Źak├íva┼ą od dne┼ínej spr├ívy?

O─Źak├íva sa, ┼że infl├ícia CPI klesne na 2,3 % r/r z predch├ídzaj├║cej ├║rovne 2,5 % r/r. O─Źak├íva sa, ┼że za poklesom bud├║ st├í┼ą predov┼íetk├Żm ni┼ż┼íie n├íklady na energie

V medzimesa─Źnom vyjadren├ş sa o─Źak├íva 0,1 % m/m oproti predch├ídzaj├║cemu n├írastu o 0,2 % m/m

Jadrov├í infl├ícia, ktor├í je z poh─żadu Fedu k─ż├║─Źovej┼íia, by mala zosta┼ą na ├║rovni 3,2 % r/r, teda v s├║lade s predch├ídzaj├║cim ├║dajom

Na mesa─Źnej b├íze sa o─Źak├íva rast na ├║rovni 0,2 % m/m, ─Źo je o nie─Źo menej ako predch├ídzaj├║ci ├║daj 0,3 % m/m. Rast na ├║rovni 0,2 % m/m je v s├║lade s dosiahnut├şm infla─Źn├ęho cie─ża v horizonte progn├│zy

Stoj├ş za zmienku, ┼że pokles cien automobilov sa v poslednom obdob├ş jednozna─Źne spomalil, tak┼że vplyv ich cien bude pravdepodobne margin├ílny. V posledn├Żch ├║dajoch mali ceny automobilov a n├íhradn├Żch dielov v├Żznamn├Ż vplyv na obmedzenie infl├ície

Infl├ícia n├íjomn├ęho a zv├Ż┼íen├ę ceny hotelov bud├║ aj na─Ćalej jedn├Żm z hlavn├Żch faktorov ovplyv┼łuj├║cich infl├íciu

Vy┼í┼íie mzdy s├║ tie┼ż jedn├Żm z faktorov, ktor├Ż poukazuje na to, ┼że jadrov├í infl├ícia zostane vysok├í





Ceny pohonn├Żch hm├┤t v├Żrazne klesli, ─Źo pravdepodobne povedie k ni┼ż┼íej infl├ícii. Subindex cien zo sektora slu┼żieb zostal v posledn├Żch ─Ź├ştaniach relat├şvne nezmenen├Ż. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Pokles cien automobilov sa jednozna─Źne spomalil. Hoci je dezinfl├ícia na ro─Źnej b├íze evidentn├í, nie je vyl├║─Źen├Ż ani mesa─Źn├Ż n├írast cien. To poukazuje na pokra─Źuj├║ci tlak na z├íkladn├ę ceny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Infl├ícia n├íjomn├ęho sa ned├ívno odrazila od dna, hoci 18-mesa─Źn├Ż predstihov├Ż ukazovate─ż v podobe Case Shillerov├Żch cien nazna─Źil, ┼że infl├ícia n├íjomn├ęho by mala e┼íte nieko─żko mesiacov klesa┼ą. Infl├ícia n├íjomn├ęho je jedn├Żm z hlavn├Żch faktorov celkovej a jadrovej infl├ície. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pre─Źo je infl├ícia pre Fed d├┤le┼żit├í?

Ned├ívne vyhl├ísenia ─Źlenov Fedu nazna─Źuj├║, ┼że napriek ned├ívnemu rastu cien ropy a siln├Żm ├║dajom z trhu pr├íce panuje vo Feder├ílnom rezervnom syst├ęme konsenzus, ┼że cenov├ę tlaky s├║ napriek tomu pod kontrolou a st├íle smeruj├║ k dosiahnutiu 2-% cie─ża.

Na druhej strane, v─Źeraj┼íia z├ípisnica uk├ízala, ┼że rozhodnutie o zn├ş┼żen├ş o 50 b├ízick├Żch bodov v septembri nebolo zrejm├ę, tak┼że potenci├ílne vy┼í┼íia ako progn├│zovan├í spr├íva pod─ża trhov takmer vylu─Źuje mo┼żnos┼ą zn├ş┼żenia o viac ako 25 b├ízick├Żch bodov v tomto roku.

E┼íte st├íle silnej┼íie ├║daje z trhu pr├íce, miezd ─Źi HDP nie s├║ "z├írukou" vy┼í┼íej infl├ície, ke─Ć┼że sa mohla zmeni┼ą preferovan├í alok├ícia kapit├ílu spotrebite─żov (obnova st├íle relat├şvne n├şzkych ├║spor dom├ícnost├ş, po infla─Źnej vlne)

EURUSD (interval D1)

P├ír oslabil a klesol pod k─ż├║─Źov├║ dlhodob├║ podporu na ├║rovni EMA200 v bl├şzkosti 1,095. Na druhej strane v┼íak RSI vykazuje rekordne prepredan├║ ├║rove┼ł a v posledn├Żch ┼ítvr┼ąrokoch eurodol├ír v reakcii na nerozhodnos┼ą trhu opakovane sk─║zol pod exponenci├ílny priemer 200. Form├ícia dvojit├ęho vrcholu v┼íak na p├íre p├┤sob├ş znepokojuj├║co, najm├Ą v kontexte ned├ívnych slab├Żch publik├íci├ş z euroz├│ny.

Zdroj: xStation5