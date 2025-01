📉EURUSD pod 1,03 pred zápisnicou Fedu

EURUSD kles├í pred zverejnen├şm decembrovej z├ípisnice Fedu o 20:00 ­čŚŻ

Hoci Fed na svojom decembrovom zasadnut├ş zn├ş┼żil sadzby, toto rozhodnutie bolo vn├şman├ę ako jastrabie. Fed zn├ş┼żil o─Źak├ívania bud├║cich zn├ş┼żen├ş a nazna─Źil, ┼że v roku 2025 bud├║ sadzby zn├ş┼żen├ę len dvakr├ít. Z├írove┼ł je v┼íak d├┤le┼żit├ę upozorni┼ą na aktu├ílnu situ├íciu v USA pred Trumpovou inaugur├íciou. Zvolen├Ż prezident vo svojom ned├ívnom prejave nazna─Źil, ┼że ├║rokov├ę sadzby s├║ pr├şli┼í vysok├ę. Michael Barr, podpredseda Fedu pre doh─żad, zasa odst├║pil z funkcie ─Źlena Rady guvern├ęrov, ─Źo by teoreticky mohlo otvori┼ą cestu k menej pr├şsnemu regula─Źn├ęmu pr├şstupu.

Jastrabie zn├ş┼żenie v decembri 2024

Fed sa v decembri rozhodol zn├ş┼żi┼ą sadzby a iba Beth Hammackov├í z clevelandsk├ęho Fedu sa rozhodla hlasova┼ą za ponechanie sadzieb na nezmenenej ├║rovni. Na druhej strane, samotn├Ż bodov├Ż graf na rok 2024 nazna─Źoval a┼ż 4 hlasy za zachovanie. Vzh─żadom na to mo┼żno o─Źak├íva┼ą, ┼że 3 ─Źlenovia ovplyvnen├ş diskusiou sa rozhodli dodr┼żiava┼ą konsenzus. Napriek tomu samotn├ş ─Źlenovia Fedu vidia v tomto roku obmedzen├Ż po─Źet zn├ş┼żen├ş, ─Źo v kone─Źnom d├┤sledku ovplyvnilo pomerne v├Żrazn├Ż rast v├Żnosov v posledn├Żch t├Ż┼żd┼łoch. Fed tie┼ż pomerne jasne zv├Ż┼íil infla─Źn├ę o─Źak├ívania na rok 2025, ─Źo nazna─Źuje men┼íiu ochotu zni┼żova┼ą. Napriek tomu Fed presne nevie, ako m├┤┼żu cl├í ovplyvni┼ą infl├íciu, ke─Ć┼że bud├║ca Trumpova politika zost├íva nezn├íma.

Fed jednozna─Źne zv├Ż┼íil o─Źak├ívania t├Żkaj├║ce sa ├║rokov├Żch sadzieb v roku 2025. Implikovan├í trajekt├│ria pod─ża ├║rokov├Żch kontraktov zasa nazna─Źuje, ┼że zni┼żovanie sa skon─Ź├ş sk├┤r, ako sa o─Źak├ívalo. N├írast dlhodob├Żch v├Żnosov bol v posledn├Żch t├Ż┼żd┼łoch skuto─Źne ve─żmi v├Żrazn├Ż. Zdroj: Bloomberg FInance LP, XTB

─îo teda mo┼żno od z├ípisnice o─Źak├íva┼ą?

S najv├Ą─Ź┼íou pravdepodobnos┼ąou v├Ą─Ź┼íina ─Źlenov vyjadr├ş obavy z op├Ątovn├ęho rastu infl├ície

Ve─żk├í ─Źas┼ą ─Źlenov m├┤┼że uvies┼ą, ┼że infl├ícia sa stala neistou v d├┤sledku neistoty Trumpovej politiky

Neistota s najv├Ą─Ź┼íou pravdepodobnos┼ąou podnieti ─Źlenov FOMC k opatrnej┼íiemu pr├şstupu

Neistota podporuje dolár

Z americk├Żch m├ędi├ş a zdrojov prich├ídzaj├║ pomerne zmie┼ían├ę spr├ívy. Denn├şk Washington Post uviedol, ┼że Trumpov t├şm zvol├ş o nie─Źo miernej┼í├ş coln├Ż kurz.

Trump v┼íak platnos┼ą t├Żchto inform├íci├ş r├Żchlo "odmietol" a dne┼ín├ę spr├ívy CNN pripravuj├║ p├┤du pre opa─Źn├Ż scen├ír, v ktorom Trump zva┼żuje zavedenie v├Żnimo─Źn├ęho stavu, ktor├Ż by mu umo┼żnil zavies┼ą nov├║ coln├║ politiku, a to r├Żchlo po 20. janu├íri

Trhy nemaj├║ rady neistotu, tak┼że nedostatok jasn├Żch sign├ílov a transparentnosti o bud├║cej politike Bieleho domu vytv├íra tlak na rizikov├ę akt├şva, najm├Ą technologick├ę akcie, a favorizuje americk├Ż dol├ír

V├Żnosy 10-ro─Źn├Żch americk├Żch ┼ít├ítnych dlhopisov sa pohybuj├║ na ├║rovni okolo 4,7 %, ─Źo ─Ćalej "za┼ąa┼żuje" n├íladu na akciov├Żch trhoch a podporuje dol├ír vo─Źi ostatn├Żm men├ím

Christopher Waller z Fedu signalizoval, ┼że kr├ítkodob├Ż, ako aj dlhodob├Ż vplyv vy┼í┼í├şch ciel na infl├íciu a hospod├írstvo je neist├Ż. Signalizoval tie┼ż, ┼że neo─Źak├íva drastick├ę zv├Ż┼íenie ciel

Waller tlmo─Źil, ┼że infl├ícia je v┼żdy na dobrej ceste k dosiahnutiu 2-% cie─ża a o─Źak├íva ─Ćal┼íie zn├ş┼żenie sadzieb v roku 2025

Fed m├┤┼że odlo┼żi┼ą rozhodnutie o zn├ş┼żen├ş sadzieb do druhej polovice roka, ke─Ć bude ove─ża jasnej┼í├ş vplyv a nov├í Trumpova obchodn├í politika

EURUSD (H1, D1)

Dopyt po "bezpe─Źn├Żch" akt├şvach v kombin├ícii so slab├Żmi makro├║dajmi z eur├│pskej ekonomiky za┼ąa┼żuje sentiment na p├íre EURUSD, kde by rozdiel vo v├Żnosoch a sila oboch ekonom├şk mohli vies┼ą k parite v roku 2025. V├Żnosy 10-ro─Źn├Żch dlhopisov ned├ívno vzr├ístli na 4,7 %, ─Źo je u┼ż ├║rove┼ł vy┼í┼íia ako kr├ítkodob├ę ├║rokov├ę sadzby. Z poh─żadu posledn├ęho mesiaca zmenila term├şnov├í krivka svoj tvar a teraz s├║ dlhodob├ę v├Żnosy jednozna─Źne vy┼í┼íie ako kr├ítkodob├ę sadzby. Desa┼ąro─Źn├ę v├Żnosy s├║ u┼ż vy┼í┼íie ako s├║─Źasn├ę ├║rokov├ę sadzby, a to aj pri o─Źak├ívan├ş ich ─Ćal┼íieho zni┼żovania.

Ak z├ípisnica zo zasadnutia Fedu skuto─Źne uk├í┼że, ┼że mnoh├ş ─Źlenovia nechceli hlasova┼ą za zn├ş┼żenie a bud├║ci pr├şstup bude opatrnej┼í├ş, nemo┼żno vyl├║─Źi┼ą ─Ćal┼í├ş rast v├Żnosov, ─Źo by mohlo vies┼ą k ─Ćal┼íiemu n├írastu kurzu EURUSD. Z├írove┼ł s├║ v┼íak v├Żnosy u┼ż teraz na s├║─Źasn├║ menov├║ situ├íciu extr├ęmne vysok├ę. Na to, aby EURUSD klesol k parite, bude potrebn├Ż v├Ą─Ź┼í├ş impulz. Z├írove┼ł by v pr├şpade korekcie smerom nahor mal by┼ą tento pohyb limitovan├Ż klesaj├║cou trendovou l├şniou, ktor├í v s├║─Źasnosti prebieha mierne nad ├║rov┼łou 1,04.



Zdroj: xStation5

P├ír EURUSD dnes op├Ą┼ą testuje ├║rovne, ktor├ę neboli zaznamenan├ę od novembra 2022.

Zdroj: xStation5





Zdroj: xStation5