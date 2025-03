⏫ EURUSD posilňuje o 0,5 % pred NFP.

Kľúčové údaje z amerického trhu práce budú zverejnené o 14:30

Konsenzus Bloomberg predpovedá hodnotu NFP na úrovni 160 tisíc .

predpovedá hodnotu . ADP report ukázal rast zamestnanosti v súkromnom sektore iba o 77 tisíc .

ukázal rast zamestnanosti v súkromnom sektore iba o . Podľa Bloomberg Economics by dnešné NFP mohlo dosiahnuť len 65 tisíc, čo by bolo sklamaním pre trhy.

Sklamú údaje z trhu práce investorov?

Americký trh práce bol v posledných mesiacoch silný, čo podporovalo posilňovanie amerického dolára a stabilitu úrokových sadzieb. Na druhej strane sa však v poslednom období objavilo viacero signálov naznačujúcich slabnutie trhu práce:

ADP report ukázal rast zamestnanosti v súkromnom sektore len o 77 tisíc

ukázal rast zamestnanosti v súkromnom sektore len o Zvýšený počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti

Nárast plánovaných prepúšťaní (podľa Challenger reportu )

(podľa ) Ukončenie fiškálnej podpory pre vzdelávací sektor a zmeny politiky novej administratívy Donalda Trumpa Vypršanie podporných fondov z Bidenovej administratívy ( ESSER III a SLFRF ) vytvorilo tzv. fiškálny útes pre štátne a miestne vlády Podľa Bloomberg Economics to mohlo znížiť zamestnanosť vo verejnom sektore o 28 tisíc a v súkromnom sektore o 18 tisíc

a zmeny politiky novej administratívy Nepriaznivé počasie v prvých dvoch mesiacoch roka Krutá zima a búrky spôsobili pokles zamestnanosti o 60 tisíc v porovnaní s bežným mesiacom

v prvých dvoch mesiacoch roka Masové prepúšťanie vo verejnom sektore Vznik úradu DOGE (Department of Government Efficiency) pod vedením Elona Muska viedol k významným škrtom Odhaduje sa, že do konca roka 2025 môže prísť o prácu až 500 tisíc štátnych zamestnancov



Ak dnešné údaje ukážu výrazné spomalenie tvorby pracovných miest, môže to narušiť dôveru investorov a oslabiť dolár.





ADP report a údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti z posledných týždňov naznačujú výraznejšie ochladzovanie trhu práce.

Zdroj: Macrobond, XTB





Žiadosti o podporu v nezamestnanosti boli v poslednom období zvýšené, no prekročenie hranice 300 tisíc by bolo varovným signálom.

Zdroj: Macrobond, XTB

Bude Fed sledovať dáta?

Decembrové a januárové zasadnutia Fed jasne ukázali, že úrokové sadzby v USA zostanú nezmenené dlhšie obdobie kvôli zvýšenému riziku opätovného rastu inflácie. Na druhej strane Fed priznal, že ak dôjde k výraznému oslabeniu trhu práce, môže prísť k zníženiu sadzieb rýchlejšie.

Ak sa dnešné údaje ukážu ako slabé, a zároveň nová administratíva plánuje rozsiahle prepúšťanie, pričom tarifná situácia môže zhoršiť ekonomiku, Fed by mohol byť donútený konať skôr.

Slabé údaje by tak mohli oživiť očakávania skoršieho znižovania sadzieb, pravdepodobne už na začiatku druhej polovice roka. Napriek tomu, aby Fed znížil sadzby už v marci, dnešné čísla by museli ukázať pokles zamestnanosti a budúcotýždňová inflácia CPI by musela výrazne klesnúť.





Očakávania nižších úrokových sadzieb v USA rastú, čo zároveň vedie k oslabeniu samotného dolára.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ako zareaguje trh?

EURUSD tento týždeň vzrástol takmer o 5 % a aktuálne prechádza cez 61,8 % retracement posledného klesajúceho impulzu, čo by mohlo naznačovať možnú zmenu trendu.

Výnosový spread dlhopisov poukazuje na možný návrat k minuloročným maximám okolo úrovne 1,1200. Na druhej strane je euro vystavené riziku nových ciel zo strany USA na tovary z Európskej únie. Silné ekonomické dáta a nezmenený postoj Fedu by tak mohli zvrátiť nedávne zisky na menovom páre.

Kľúčové úrovne:

Najbližšia rezistencia : 1,10 (78,6 % retracement)

: (78,6 % retracement) Najbližší support: 1,0800, následne 1,0700 (50,0 % retracement)