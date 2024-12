📣EURUSD pred rozhodnutím ECB nad 1,05

Euro mierne posil┼łuje pred rozhodnut├şm ECB o ├║rokov├Żch sadzb├ích ­čĆŤ´ŞĆ

Rozhodnutie ECB o ├║rokov├Żch sadzb├ích bude zverejnen├ę o 14:15 a tla─Źov├í konferencia sa za─Źne o 14:45. Konsenzus jednozna─Źne poukazuje na zn├ş┼żenie o 25 b├ízick├Żch bodov, hoci teoreticky nemo┼żno vyl├║─Źi┼ą podobn├ę prekvapenie ako v pr├şpade SNB. Zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov sa nezd├í by┼ą z├íkladn├Żm scen├írom, pre euro v┼íak m├┤┼żu by┼ą ur─Źite d├┤le┼żitej┼íie makroekonomick├ę projekcie, ktor├ę n├ím napovedia, ako n├şzko m├┤┼żu ├║rokov├ę sadzby v bud├║com roku klesn├║┼ą.

─îo sledova┼ą v dne┼ínom rozhodnut├ş ECB?

Je nepravdepodobn├ę, ┼że by ECB dnes prekvapila a rozhodla sa zn├ş┼żi┼ą ├║rokov├ę sadzby o 25 b├ízick├Żch bodov. Z─Ćaleka viac priestoru na prekvapenia je v makroekonomick├Żch projekci├ích a komunik├ícii banky. Septembrov├í progn├│za poukazuje na infl├íciu na ├║rovni 2,2 % v roku 2025. Existuje v┼íak zna─Źn├Ż priestor na zn├ş┼żenie tejto progn├│zy dokonca na 1,7 %. V┼íetky progn├│zy na ├║rovni 2,0 % a viac by boli pre euro pozit├şvne, v opa─Źnom pr├şpade negat├şvne. D├┤le┼żit├Ż bude aj samotn├Ż v├Żh─żad rastu. V s├║─Źasnosti trh vid├ş rast v bud├║com roku na ├║rovni 1,3 %, pri─Źom slabos┼ą eur├│pskej ekonomiky prezentovan├í indexom PMI nazna─Źuje, ┼że projekcia rastu sa m├┤┼że zn├ş┼żi┼ą pod 1 %.

V├Żvoj priemernej mesa─Źnej infl├ície na ├║rovni 0,2 % by nazna─Źoval pomerne v├Żrazn├Ż pokles pod 2 % v druhej polovici bud├║ceho roka. Zdroj: Bloomberg FInance LP, XTB

Index PMI vo v├Żrobnom sektore euroz├│ny m├í od za─Źiatku tohto roka klesaj├║ci trend. Ako vidie┼ą, v s├║─Źasnosti nie s├║ vyhliadky na o┼żivenie eur├│pskeho priemyslu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Komunikácia ECB

Komunik├ícia ECB zatia─ż nebola pr├şli┼í holubi─Źia, a to aj napriek pomerne ve─żk├Żm hospod├írskym probl├ęmom v euroz├│ne. ECB po cel├Ż ─Źas nazna─Źovala zna─Źn├ę rizik├í t├Żkaj├║ce sa infl├ície, ale je pravdepodobn├ę, ┼że najnov┼íie projekcie m├┤┼żu uk├íza┼ą, ┼że probl├ęm infl├ície by sa mohol zmeni┼ą na defl├íciu. Vzh─żadom na to existuje mo┼żnos┼ą zmiernenia komunik├ície a n├íznakov ─Ćal┼íieho zni┼żovania ├║rokov├Żch sadzieb.

O─Źak├íva sa, ┼że depozitn├í sadzba po dne┼ínom zasadan├ş klesne na 3 %. Trh vid├ş potenci├íl, ┼że v bud├║com roku by mohla klesn├║┼ą a┼ż na 1,5 %, ─Źo by si v┼íak vy┼żadovalo zn├ş┼żenie takmer na ka┼żdom zasadan├ş. Samotn├í agent├║ra Bloomberg uv├ídza, ┼że cyklus zni┼żovania sa skon─Ź├ş na ├║rovni 2,0 %, ─Źo by sa potenci├ílne mohlo sta┼ą v apr├şli alebo v j├║ni v z├ívislosti od rozsahu krokov na dne┼ínom a bud├║cich zasadaniach.

Ako by mohlo reagova┼ą euro?

Euro zost├íva vo─Źi dol├íru pomerne prepredan├ę, ─Źo je samozrejme sp├┤soben├ę slabos┼ąou eur├│pskej meny, ale aj neistotou oh─żadom bud├║cich ┼íkrtov v USA. V posledn├Żch nieko─żk├Żch seans├ích sme boli svedkami v├Żrazn├ęho n├írastu v├Żnosov americk├Żch dlhopisov. P├ír EURUSD zost├íva nad ├║rov┼łou 1,0500, pri─Źom jasn├Ż rez v makroekonomick├Żch progn├│zach a zmena komunik├ície na holubi─Źiu m├┤┼że sp├┤sobi┼ą pokles p├íru do bl├şzkosti ├║rovne 1,045. Z├írove┼ł sa v┼íak volatilita na p├íre zv├Ż┼íi bud├║ci t├Ż┼żde┼ł v o─Źak├ívan├ş rozhodnutia Fed-u. Ak v┼íak ECB svoju komunik├íciu nezmen├ş a bude na─Ćalej zast├íva┼ą n├ízor opatrn├ęho pr├şstupu k zni┼żovaniu ├║rokov├Żch sadzieb, potom by EURUSD mohol prudko vzr├ís┼ą. Napriek tomu by mal by┼ą potenci├ílny pohyb obmedzen├Ż na ├║rove┼ł 1,0600.

Zdroj: xStation5