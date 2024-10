➡️EURUSD v zóne 1,10 pred rozhodnutím ECB

⚡ECB rozhodne o úrokových sadzbách o 14:15

Podľa šéfa portugalskej centrálnej banky bude dnešné rozhodnutie „jednoduché“. To znamená, že úrokové sadzby ECB budú znížené o 25 bázických bodov. Trh oceňuje pravdepodobnosť tohto rozhodnutia minimálne nad 100 %. Kľúčová však bude komunikácia banky a jej budúce prognózy, ktoré môžu rozhodnúť o reakcii na EURUSD. Samozrejme, netreba zabúdať ani na vplyv ďalších udalostí, ako je napríklad rozhodnutie Fed-u budúci týždeň alebo zverejnenie makroekonomických údajov nielen z eurozóny, ale aj z USA.

Očakávania trhu

Konsenzus analytikov jednoznačne naznačuje zníženie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov.

Pôjde o druhé zníženie v súčasnom cykle. ECB oznámila, že každé rozhodnutie sa prijíma samostatne, ale ECB môže pred rozhodnutím o ďalšom znížení urobiť prestávku na viac ako jedno zasadnutie

To naznačuje, že ďalšie zníženie po septembrovom bude možné v decembri. Vtedy budeme poznať ďalší súbor makroekonomických projekcií

Očakáva sa, že väčšina makroekonomických projekcií zostane nezmenená, s možným znížením výhľadu hospodárskeho rastu na tento rok na základe slabých údajov PMI alebo obmedzeného rastu v niektorých ekonomikách

Očakáva sa, že inflácia sa v druhej polovici roka 2025 vráti k cieľovej hodnote a v roku 2026 klesne pod ňu

Podľa trhových predikcií sa depozitná sadzba v horizonte 12 mesiacov zníži na 2,5 % zo súčasnej úrovne 3,75 % (perspektíva zníženia na každom zasadaní na konci štvrťroka)

Prevažná väčšina členov ECB je viac jastrabia, ale vzhľadom na slabé makroekonomické údaje a pokles rastu miezd, ktorý je z pohľadu ECB naďalej kľúčový, nemožno vylúčiť zmiernenie komunikácie



Inflácia v eurozóne za august klesla na 2,2 %. Jadrová inflácia zostáva mierne zvýšená na úrovni 2,8 %. Rast dohodnutých miezd pomerne výrazne klesol, čo je z pohľadu ECB dôležitý ukazovateľ. Na druhej strane má ECB stále problém s infláciou v sektore služieb, ktorá zostáva stabilne nad úrovňou 4 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Veľká časť členov ECB je naďalej jastrabia, takže šanca na zrýchlenie tempa znižovania sadzieb je pomerne malá. Samozrejme, vzhľadom na stagnáciu európskej ekonomiky existuje priestor na ďalšie znižovanie. . Zdroj: Bloomberg Finance LP Výnosy dlhopisov naznačujú, že cieľová sadzba by sa mala pohybovať okolo 2,25-2,5 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Ako bude reagovať trh?

Dnešné rozhodnutie je trhom plne ocenené. Účastníci trhu očakávajú pomerne vyváženú komunikáciu Christine Lagardeovej počas konferencie, ktorá sa začne o 14:45. Lagardeová si na posledných zasadnutiach zachovala neutrálny postoj, čím naznačila, že rozhodnutia sa budú prijímať od zasadnutia k zasadnutiu. Zachovanie súčasného tónu by malo euro podporiť vzhľadom na pravdepodobnosť rýchlejšieho znižovania zo strany Fed-u ako zo strany ECB, avšak hospodárska situácia v eurozóne je naďalej slabšia a trhy môžu túto dynamiku považovať za ešte dôležitejšiu.

Akékoľvek zmiernenie komunikácie zo strany ECB by však mohlo euro jednoznačne oslabiť, keďže by to mohlo naznačovať ďalšie znižovanie sadzieb. To však v súčasnosti nie je základný scenár. Zachovanie súčasného tónu a naznačenie, že vzhľadom na existujúce inflačné riziká (vyjadrenia o inflácii v službách alebo nedostatočnom poklese rastu miezd) nie je potrebné sadzby čoskoro znížiť, by mohlo euro posilniť. V prípade prvého scenára bude možné prelomenie podpory v blízkosti úrovne 1,10 a ďalší pokles smerom k podpore na úrovni 1,0950. Na druhej strane sa zdá, že euro by sa malo zotaviť a pár by mohol otestovať úroveň 1,1050, podporený aj očakávaným znížením sadzieb Fedu a lepšou náladou na globálnych trhoch po včerajšej seanse na Wall Street. Vzhľadom na vysokú pozíciu eura zostáva podpora investorov pre odraz výrazná.

