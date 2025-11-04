Exelon prekonal odhady zisku vďaka vyšším cenám elektriny a nižším nákladom na obnovu po búrkach

- Exelon vykázal zisk 0,86 USD na akciu, čím prekonal odhad trhu (0,78 USD).
- Tržby medziročne vzrástli na 6,71 mld. USD z 6,15 mld. USD.
- Divízia PECO viac než zdvojnásobila zisk na 250 mil. USD.
- Spoločnosť potvrdila celoročný výhľad zisku na 2,64–2,74 USD/akciu a pokračuje v posilňovaní distribučnej siete.
- Exelon vykázal zisk 0,86 USD na akciu, čím prekonal odhad trhu (0,78 USD).
- Tržby medziročne vzrástli na 6,71 mld. USD z 6,15 mld. USD.
- Divízia PECO viac než zdvojnásobila zisk na 250 mil. USD.
- Spoločnosť potvrdila celoročný výhľad zisku na 2,64–2,74 USD/akciu a pokračuje v posilňovaní distribučnej siete.
Americká energetická spoločnosť Exelon oznámila za tretí štvrťrok upravený zisk 0,86 USD na akciu, čím prekonala odhady analytikov (0,78 USD). Spoločnosť ťažila najmä z vyšších regulovaných cien za distribúciu a prenos elektriny, nižších nákladov na obnovu po búrkach a daňových úľav u niektorých dcérskych spoločností.
Tržby dosiahli 6,71 miliardy USD, čo predstavuje nárast oproti 6,15 miliardám USD v rovnakom období vlani. Spoločnosť uviedla, že všetky jej distribučné spoločnosti vykázali medziročný rast zisku.
Výrazne sa darilo divízii PECO – najväčšiemu dodávateľovi elektriny a plynu v Pennsylvánii – kde sa zisk viac než zdvojnásobil na 250 miliónov USD. Tento výkon ukazuje, že rast regulovaných sadzieb sa efektívne premieta do ziskovosti.
Exelon zároveň potvrdil svoj celoročný výhľad pre upravený prevádzkový zisk na úrovni 2,64 až 2,74 USD na akciu, čo je v súlade s očakávaniami trhu (2,69 USD). Spoločnosť pokračuje v investíciách do siete a prenosových kapacít, keďže čelí rastúcim nárokom na elektrinu zo strany dátových centier a zároveň narastajúcej frekvencii extrémnych výkyvov počasia, ktoré si vyžadujú dodatočné náklady na obnovu infraštruktúry.
Graf EXC.US (D1)
Akcie spoločnosti Exelon po dosiahnutí lokálneho vrcholu na úrovni 47,56 USD zaznamenali korekciu, ktorá je aktuálne zastavená na úrovni kĺzavého priemeru EMA 50 (45,90 USD). Táto hladina zatiaľ slúži ako krátkodobá podpora, aj keď dnešná sviečka naznačuje pokračujúcu neistotu a zvýšenú volatilitu. SMA 100 (44,55 USD) zostáva ako silnejšia strednodobá podpora, a ak by EMA 50 bola prelomená, mohla by sa práve táto úroveň stať ďalším cieľom trhu. RSI je na úrovni 54,6, čo znamená neutrálny technický stav – akcie nie sú ani prekúpené, ani prepredané, čo ponecháva priestor pre pohyb oboma smermi.
Z krátkodobého hľadiska bude kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad EMA 50. Ak áno, môže ísť len o bežnú korekciu v rámci rastového trendu a odraz späť smerom k úrovni 46,85 USD by nebol prekvapením. Naopak, prerazenie pod EMA 50 by mohlo viesť k hlbšej korekcii až k úrovni okolo 44,50 USD, kde sa nachádza SMA 100.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Ranné zhrnutie (06.11.2025)
US OPEN: Je toto obrat po korekcii?
Akcie McDonald's rastú o 3 % po zverejnení výsledkov za tretí kvartál 2025
Nexi varuje pred tlakom na ziskovosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.