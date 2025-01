Formácia hlava a rameno na Ethereu 💡

Kot├ície etherea sa v poslednom ─Źase pohybuj├║ bez jasn├ęho smeru. Pri technickom poh─żade na interval D1 mo┼żno vidie┼ą ┼íirok├║ form├íciu hlava a ramen├í. Prv├Ż pokus o prelomenie pod l├şniu krku uvedenej form├ície sa uskuto─Źnil 13. janu├íra, ale nakoniec zlyhal a do┼ílo k odrazu. Cena sa v┼íak nedok├ízala vr├íti┼ą nad rezistenciu na ├║rovni 3500 USD a iniciat├şvu op├Ą┼ą prevzala ponuka. V s├║─Źasnosti sme svedkami op├Ątovn├ęho zostupu pod ├║rove┼ł podpory na ├║rovni 3090 USD. Ak do konca d┼ła neuvid├şme odraz, prelomenie podpory na l├şnii krku form├ície sa stane skuto─Źnos┼ąou a n├ísledne sa pod─ża klasick├Żch predpokladov technickej anal├Żzy - trend zmen├ş na klesaj├║ci. Ak sa tak├Żto scen├ír napln├ş, za najbli┼ż┼í├ş support by sa mali pova┼żova┼ą z├│ny na ├║rovni 2825 USD a 2710 USD. Ich prelomenie by zase mohlo otvori┼ą cestu aj k ned├ívnym minim├ím na ├║rovni 2215 USD. Na druhej strane, aby sme mohli uva┼żova┼ą o rastovom scen├íri, musela by cena natrvalo prerazi┼ą rezistenciu na ├║rovni 3500 USD.

 

Interval ethereum D1. Zdroj: xStation5