FRA40 reaguje na plány rozpočtovej reformy vo Francúzsku 💡

Premiér Michel Barnier predstavil sériu zvýšení daní zameraných na veľké podniky, takže francúzske blue-chips môžu byť dnes aktívne. Škrty vo výdavkoch budú predstavovať niečo vyše dvoch tretín celkových príjmov, zvyšok bude pochádzať z vyšších daní pre podniky, bohatých a energetiku. Vláda tiež navrhne zvýšenie daní z leteniek a dane z používania súkromných lietadiel. Mimoriadnej dani bude podliehať aj výkup akcií spoločností pri ich zrušení.

Podľa týchto plánov by dočasné zdanenie približne 440 ziskových spoločností s ročnými príjmami nad 1 miliardu EUR prinieslo v budúcom roku 8 miliárd EUR a v roku 2026 4 miliardy EUR. Ide predovšetkým o spoločnosti LVMH, Hermes, L'Oreal, TotalEnergies, Schneider Electric a Sanofi, ktoré patria medzi najväčšie spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie v indexe CAC 40. Medzi sektory, ktoré plán pravdepodobne negatívne ovplyvní, patria verejné služby, telekomunikácie a energetika, ktoré majú tiež tendenciu mať nižšie marže. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Analytici AlphaValue však naznačujú, že vplyv na trh môže byť obmedzený, keďže nové finančné povinnosti uložené spoločnostiam už trh do veľkej miery ocenil. Samotný vplyv sa môže prejaviť skôr v roku 2025. Analytici UBS očakávajú, že nové daňové opatrenia by mohli v roku 2025 znížiť zisk v indexe CAC 40 až o 9 %, zatiaľ čo vplyv na paneurópsky index Stoxx 50 bude približne 3 %. Ďalšou veľkou obavou pre Francúzsko by mohla byť aj dlhodobá neistota týkajúca sa stability francúzskeho dlhu, najmä preto, že agentúry Fitch (dnes), Moody's (25. októbra) a S&P Global (budúci mesiac) budú od dnešného dňa prehodnocovať svoje úverové ratingy.

Rozpätie medzi francúzskym OAT a nemeckým Bundom (úrokové sadzby dlhových cenných papierov oboch krajín) bolo vo štvrtok približne 76 bázických bodov. Predtým, než francúzsky prezident Emmanuel Macron v júni minulého roka vyhlásil predčasné voľby, sa pohyboval na úrovni približne 47 bázických bodov. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Index CAC40 (FRA40) sa v súčasnosti obchoduje s malou volatilitou. Kontrakty vymazali počiatočné poklesy, napriek tomu však zostávajú stále pod 50-, 100- a 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom, čo môže naznačovať pokračujúci klesajúci trend akcií spoločnosti.

Zdroj: xStation