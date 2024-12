Futures v USA stagnujú

Futures na americké akcie sa obchodovali v úzkom pásme, zatiaľ čo ázijské trhy vzrástli vďaka optimizmu na konci roka. Výnosy štátnych dlhopisov klesli, keďže záujem o bezpečné investície sa oslabil.

Index MSCI Asia Pacific rástol štvrtý deň po sebe, čo je najdlhšia séria rastu od septembra, pričom najviac sa darilo japonským a taiwanským akciám. Japonské trhy podporilo oslabenie jenu spôsobené rozdielnou menovou politikou amerického Federálneho rezervného systému a Bank of Japan. Japonské maloobchodné akcie posilnili po dohode s Čínou o podpore cestovného ruchu a plánovanej návšteve čínskeho diplomata v roku 2025. Medzi najväčšie zisky patrili spoločnosti J. Front Retailing Co, ktorej akcie vzrástli o 9 %, Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. a Takashimaya Co. Automobilka Toyota Motor Corp. sa stala hlavným prispievateľom k rastu indexu MSCI Asia Pacific vďaka plánom na zdvojnásobenie cieľovej návratnosti vlastného kapitálu.

Trhy sa tešia z tradičnej „Santa Claus rally“, ktorá často prináša zisky akcií v posledných piatich obchodných dňoch roka a prvých dvoch dňoch nového roka. Historické údaje ukazujú, že index S&P 500 v tomto období dosahuje v priemere 1,3 % zisk, čo často vedie k vyšším výnosom v januári a počas celého roka.

Index S&P 500 v utorok vzrástol o 1,1 %, čo predstavuje celkový tohtoročný zisk 27 %. Nasdaq 100 pridal 1,4 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average si pripísal 0,9 %. Inštitucionálni investori sa naďalej zameriavajú na veľké technologické spoločnosti, ktoré dominujú pohybom na trhu.

Na čínskom trhu výrazne posilnili akcie výrobcov počítačov po tom, ako vláda oznámila plán zahrnúť tento sektor do investícií prostredníctvom špeciálnych dlhopisov miestnej vlády. Spoločnosti Kingsignal Technology Co. a Broadex Technologies Co. si pripísali až 20 % zisky.

Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov pred štvrtkovou aukciou sedemročných dlhopisov v hodnote 44 miliárd USD vzrástli na 4,61 %. Americký dolár zaznamenal zmiešané výsledky voči hlavným svetovým menám. Ceny ropy si udržali zisky vďaka stimulačným opatreniam Číny a výhľadu zásob v USA.

Napriek vianočným sviatkom v Európe zostávajú trhy optimistické, podporené sezónnymi vplyvmi a pozitívnymi politickými správami, ktoré viedli k rastu na ázijských aj amerických trhoch.