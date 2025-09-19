Generali a BPCE rušia rozvodovú pokutu, fúzia v asset managemente stráca šance

Poisťovňa Generali a francúzska banka BPCE sa podľa zdrojov agentúry Reuters dohodli na zrušení rozvodovej pokuty vo výške 50 miliónov eur, ktorá by bola aktivovaná, ak by neprebehla plánovaná fúzia ich divízií správy aktív – Generali Investment Holding a Natixis. Tento krok obom stranám uľahčuje možnosť od transakcie odstúpiť.
Projekt čelí silnému odporu. Dvaja z najväčších akcionárov Generali – Delfin (holding dedičov zakladateľa Ray-Banu Leonarda Del Vecchia) a stavebný magnát Francesco Gaetano Caltagirone – sa proti spojeniu ostro vyhranili. Negatívna reakcia prišla aj z Ríma, kde vláda zdôraznila, že chce, aby talianske úspory boli investované prednostne doma. Taliansko má navyše špeciálne právomoci blokovať transakcie, pokiaľ ide o strategické aktíva.
Jeden zo zdrojov uviedol, že BPCE je obozretná aj kvôli možným podmienkam, ktoré by Rím mohol uvaliť – inšpirovaná nedávno zrúteným pokusom banky UniCredit prevziať Banco BPM, kde vláda rovnako zasiahla.
Celú situáciu komplikuje aj zmena vlastníckej štruktúry Mediobanky, najväčšieho akcionára Generali. Po prevzatí zo strany Monte dei Paschi di Siena získali Delfin a Caltagirone efektívnu kontrolu nad bankou. Nezhody s doterajším CEO Albertom Nagelom, dlhodobým odporcom ich vplyvu, vyústili tento týždeň do jeho rezignácie spolu s celou správnou radou.
CEO Generali Philippe Donnet už v apríli naznačil, že nechce ísť do otvoreného stretu s vládou, ak by odpor proti dohode pretrvával.
Graf G.IT (D1)
Akcie Generali sa aktuálne obchodujú na úrovni 32,61 EUR, teda tesne nad kľúčovou podporou tvorenou EMA 50 (32,83 EUR) a SMA 100 (32,42 EUR). Cena sa po predchádzajúcom raste do oblasti 34 EUR dostala do korekčnej fázy a momentálne testuje hranicu dlhodobejších kĺzavých priemerov, ktoré sú rozhodujúce pre udržanie býčej štruktúry.
RSI (45,9) sa nachádza mierne pod neutrálnou zónou, čo ukazuje na oslabenie nákupného momenta, ale zatiaľ bez signálu prepredanosti. MACD klesá pod signálnu líniu a histogram je v záporných hodnotách, čo potvrdzuje slabnúci trend a zvýšený tlak na podporu okolo 32 EUR. Objemová štruktúra naznačuje, že kupci strácajú prevahu a ďalší vývoj bude závisieť od toho, či sa cena udrží nad SMA 100.
Kľúčové úrovne:
Podpora: 32,40–32,60 EUR (SMA 100 + EMA 50). Jej prelomenie by otvorilo priestor k poklesu smerom k 31,40 EUR.
Rezistencia: 33,80–34,20 EUR – oblasť posledných maxím. Návrat nad túto zónu by znovu potvrdil pokračovanie rastového trendu.
Zdroj: xStation5
