Generálny riaditeľ spoločnosti BlackRock Larry Fink predpovedá, že Bitcoin by mohol dosiahnuť 700 000 USD v súvislosti s obavami z fiat meny

Larry Fink, generálny riaditeľ spoločnosti BlackRock, sa počas rozhovoru na Svetovom ekonomickom fóre podelil o odvážny výhľad na Bitcoin a naznačil, že by mohol vzrásť až na 700 000 USD, ak bude naďalej získavať na popularite ako zabezpečenie proti ekonomickej a politickej neistote.

Bitcoin ako zabezpečenie proti nestabilite

V rozhovore s agentúrou Bloomberg Fink vyzdvihol potenciál Bitcoinu riešiť obavy zo znehodnotenia meny a politickej nestability. „Ak máte strach zo znehodnotenia vašej meny alebo z hospodárskej a politickej stability vašej krajiny, Bitcoin môže slúžiť ako medzinárodne založený nástroj na prekonanie týchto obáv,“ povedal.

Keď Fink označil Bitcoin za „menu strachu“, zdôraznil jeho schopnosť odolávať lokalizovaným ekonomickým rizikám a podporovať dôveru investorov hľadajúcich globálnu alternatívu.

Inštitucionálny záujem je hnacou silou rastu

Fink prezradil, že o Bitcoine pravidelne diskutuje so štátnymi investičnými fondmi, z ktorých mnohé skúmajú možnosť alokovať 2 až 5 % svojich portfólií do tejto kryptomeny. Vysvetlil, že ak by sa takéto alokácie rozšírili, cena Bitcoinu by mohla dosiahnuť 500 000, 600 000 alebo dokonca 700 000 USD za mincu.

Vývoj názorov na Bitcoin

Finkova súčasná podpora Bitcoinu znamená výrazný posun oproti jeho predchádzajúcemu skepticizmu. V roku 2017 odmietal Bitcoin a spájal ho s praním špinavých peňazí. V posledných rokoch však uznal jeho postavenie ako jedinečnej triedy aktív, porovnateľnej s komoditami, ako je zlato, s rastúcim záujmom inštitucionálnych investorov.

V októbri 2024 spoločnosť BlackRock odporučila alokácie Bitcoinu vo výške 1 % až 2 % v portfóliách s viacerými aktívami. Spoločnosť tiež v roku 2024 uviedla na trh svoj ETF iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT), ktorý sa stal najúspešnejším debutom ETF v histórii USA.

Výkonnosť trhu s bitcoinom

V čase písania tohto článku sa Bitcoin podľa údajov spoločnosti Benzinga Pro obchodoval na úrovni 102 438,56 USD, čo za posledných 24 hodín predstavuje pokles o 2,93 %. Napriek krátkodobým cenovým výkyvom zostáva hlavným motorom inštitucionálneho záujmu dlhodobý potenciál Bitcoinu ako zabezpečenia proti hospodárskej nestabilite.

Prečo je to dôležité

Finkove prognózy a rastúca angažovanosť spoločnosti BlackRock v investíciách do Bitcoinu podčiarkujú rastúcu akceptáciu kryptomeny v hlavnom prúde. Vzhľadom na to, že štátne investičné fondy a ďalší inštitucionálni hráči skúmajú možnosti alokácie, zdá sa, že úloha Bitcoinu ako zabezpečenia proti obavám z fiat meny a hospodárskej neistoty sa bude ďalej rozširovať.