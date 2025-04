GOLD klesá o 0,5 % 📉

­čôîZlato str├íca dynamiku pred zajtraj┼í├şm ozn├ímen├şm ciel zo strany Trumpa

Cena zlata dnes kles├í o 0,53 % na ├║rove┼ł 3 106 USD, v o─Źak├ívan├ş tzv. ÔÇ×Trumpovho D┼ła oslobodenia.ÔÇť Pod─ża Bieleho domu u┼ż prezident Trump prijal rozhodnutie oh─żadom ciel, no z├írove┼ł ÔÇ×berie trhov├ę v├Żkyvy v├í┼żne,ÔÇť ─Źo m├┤┼że nazna─Źova┼ą, ┼że pripravovan├ę kroky nebud├║ tak├ę tvrd├ę, ako sa trh ob├íva. Hoci tak├Żto scen├ír nie je zaru─Źen├Ż, mohol by vytvori┼ą tlak na zlato, ktor├ę v poslednej dobe r├ístlo kv├┤li obav├ím z extr├ęmnych coln├Żch opatren├ş. V s├║─Źasnosti ost├íva v├Żh─żad neist├Ż, no trh so zlatom u┼ż pravdepodobne zapo─Ź├ştava mo┼żn├ę zn├ş┼żenie neistoty ÔÇô ─Źo predstavuje k─ż├║─Źov├ę riziko pre b├Żkov. Tento posun m├┤┼że podpori┼ą rot├íciu sp├Ą┼ą k americk├ęmu dol├íru a akci├ím.

Vyjadrenia hovorkyne Bieleho domu, pani Leavittovej:

Nieko─żko kraj├şn u┼ż kontaktovalo USA kv├┤li cl├ím

Prezident je otvoren├Ż hovorom

Izrael ru┼í├ş cl├í na americk├Ż tovar

Odvetn├ę cl├í vst├║pia do platnosti ihne─Ć po ozn├ímen├ş

Cl├í na automobily aj odvetn├ę cl├í za─Źn├║ plati┼ą od 3. apr├şla

Prezident moment├ílne konzultuje rozhodnutia s t├şmom pre obchod a cl├í

Ak vyr├íbate v USA, cl├í plati┼ą nebudete

Prezident zajtra podnikne historick├Ż krok na podporu americkej konkurencieschopnosti

GOLD (interval H1)

Cena zlata klesla pod EMA50, pri─Źom stratila takmer 40 USD z historick├ęho maxima okolo 3 150 USD. V pr├şpade ─Ćal┼íej korekcie by mohla otestova┼ą z├│nu 3 000 USD, kde sa nach├ídza 38,2 % Fibonacciho retracement a siln├í konsolida─Źn├í z├│na z obdobia 22.ÔÇô26. marca.

 

Zdroj: xStation5