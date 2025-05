Graf dňa: AUDUSD (05.05.2025)

Austrálsky dolár rozšíril svoje zisky z konca minulého týždňa o 0,5 % a zostáva najsilnejším spomedzi mien krajín G10, a to aj napriek nedávnej stabilizácii amerického dolára. Okrem celkového poklesu dôvery voči USD kurz AUD/USD ďalej podporilo historické víťazstvo Austrálskej labouristickej strany v sobotňajších parlamentných voľbách.

Strana premiéra Anthonyho Albaneseho si v parlamente zabezpečila absolútnu väčšinu už druhé volebné obdobie po sebe, pričom zároveň odobrala niekoľko kresiel konzervatívnej NLP. Peter Dutton, líder NLP, prišiel o vlastné kreslo, čo odzrkadľuje osud lídra kanadských konzervatívcov Pierra Poilievra.

Základ víťazstva Austrálskej labouristickej strany je v podstate podobný znovuzrodeniu liberálov v Kanade. Napriek rastúcej popularite reakčnej NLP obavy z vplyvu Donalda Trumpa na geopolitickú a hospodársku situáciu v Austrálii obnovili nadšenie pre Albaneseho stranu, ktorú voliči vnímajú ako bezpečný pár rúk v čase extrémnej neistoty.

Okrem zvýšenej dôvery trhu v súčasnú vládu sa sentiment voči austrálskemu doláru môže ďalej zlepšovať v dôsledku normalizácie obchodných vzťahov medzi Čínou a USA. Kurz AUD/USD je do veľkej miery závislý od vývozu priemyselných materiálov do Číny, takže zníženie rizika obchodnej vojny a spomalenie hospodárskeho rastu v Číne by mohlo viesť k ďalšiemu zhodnocovaniu meny.

Kurz sa pevne dostal nad hranicu 0,64, ktorá by mohla slúžiť ako podpora v kontexte nového vývoja makroekonomických a geopolitických fundamentov. Zdroj: xStation5